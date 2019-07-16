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РИА Новости

На Урале более 400 человек эвакуировали из-за возгорания в санатории

Вчера, 14:06
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ЧЕЛЯБИНСК, 16 июл - РИА Новости. Более 400 человек эвакуировали из санатория "Урал" в Увельском районе Челябинской области из-за возгорания в стоматологическом отделении на втором этаже, погибших и пострадавших нет, сообщил во вторник пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, 15 июля в 21.17 (19.17 мск) от диспетчера поступило сообщение о выезде на пожар в Увельский муниципальный район, деревню Хомутинино в санаторий "Урал". Первыми к месту вызова (через 8 минут) прибыли работники добровольной пожарной команды села Хомутинино.
"Встретившие огнеборцев представители учреждения доложили, что из здания санатория были эвакуированы 422 человека (в том числе 104 ребенка). Сотрудники МЧС отмечают уверенные действия должностных лиц, ответственных за безопасность на объекте. С учетом позднего времени суток и большого числа отдыхающих эвакуация прошла быстро и организованно", - говорится в сообщении.
По уточненным данным, ЧП произошло на втором этаже в стоматологическом отделении лечебно-диагностического отделения, уточняет пресс-центр. Источником стало оплавление и возгорание изоляции воздушного компрессора из-за аварийного режима работы, добавляется в сообщении.
Прибывшие пожарно-спасательные подразделения справились с возгоранием в течение нескольких минут, площадь пожара составила 3 квадратных метра, погибших и пострадавших нет.
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