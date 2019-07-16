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РИА Новости

В ДНР опасаются обстрелов силовиков перед встречей контактной группы

Вчера, 13:54
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© РИА Новости / Сергей АверинЗаместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин
Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин
© РИА Новости / Сергей Аверин
ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Украинские силовики из нацбатальона "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, планируют провокационные обстрелы подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки в преддверии встречи контактной группы и ее рабочих подгрупп по Донбассу в Минске в среду, заявил журналистам заместитель начальника Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
"Несмотря на указания президента Украины командующему ООС (операцией объединенных сил Александру) Сырскому о снижении интенсивности ведения огня по населенным пунктам республики в преддверии предстоящей встречи Трехсторонней контактной группы, националисты решили их игнорировать", - сказа Басурин.
По его словам, украинскими силовиками из полка "Азов" планируется "провокационный обстрел населенного пункта Доломитное" на окраине подконтрольной ДНР Горловки. "Обращаемся к представителям международных наблюдателей пресечь подготовку к действиям, направленным на дестабилизацию обстановки", - добавил Басурин.
Он также отметил, что украинские силовики, чтобы скрыть тяжелое вооружение у линии соприкосновения в Донбассе, препятствуют полетам беспилотников миссии ОБСЕ. "Беспилотники наблюдателей Миссии сталкиваются с активным радиоэлектронным подавлением, средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы) ВСУ, которые лишают их возможности фиксировать артиллерийские и минометные расчеты украинских боевиков", - сказал Басурин.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРЭдуард БасуринДонбассУкраинаВ мире
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