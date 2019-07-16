Юрист: расширение доступа к банковской тайне нарушит права невиновных

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Доступ следователей к банковской тайне на этапе доследственной проверки нарушит права тех, кто признан в ходе проверки непричастным к преступлению, и расширит коррупционные возможности следователей, считает руководитель коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" адвокат Александр Грибаков.

Так он прокомментировал предложение председателя СК РФ Александра Бастрыкина наделить следователей полномочиями запрашивать сведения, составляющие банковскую тайну, еще на стадии доследственных проверок. Сейчас такое право у них есть только в рамках уголовных дел.

"Эта инициатива требует очень глубокого обсуждения в экспертном сообществе. На стадии доследственной проверки решение о возбуждении дела в отношении человека еще не принято. Идет собирание фактов, которое позволит установить наличие или отсутствие признаков состава преступления. Некоторые проверки заканчиваются постановлением об отказе возбуждения дела. Однако право лица на банковскую тайну, которая сегодня защищена законом, будет нарушено. Он ничего не сделал, не был даже под подозрением, был просто объектом проверки", - сказал Грибаков РИА Новости.

"Результаты доследственной проверки могут стать известными тем лицам, которые не должны их получить. Следователи смогут их предоставлять заинтересованным лицам, например, конкурентам или бизнес-партнерам. Естественно, это делается в рамках коррупционного преступления", - добавил Грибаков.

При этом, согласился юрист, на стадии проверки зачастую идет сокрытие имущества и следователи не успевают его арестовать после возбуждения дела.

В беседе с агентством председатель общероссийского движения "Сильная Россия" Антон Цветков, поддержав идею Бастрыкина, указал важность недопущения утечек информации, чтобы полученные данные использовались исключительно для проверки, "а не стали бы предметом торга, шантажа и прочих злоупотреблений в корыстных целях".