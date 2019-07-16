Пресс-конференция о расстановке сил перед выборами на Украине

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18 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Выборы Верховной Рады Украины: расстановка сил накануне голосования". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".