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РИА Новости

Пресс-конференция о расстановке сил перед выборами на Украине

Вчера, 13:21
20
18 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Выборы Верховной Рады Украины: расстановка сил накануне голосования". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- член Совета Федерации Ольга КОВИТИДИ;
- депутат Государственной Думы Артем ТУРОВ; - заместитель директора Института стран СНГ Владимир ЖАРИХИН;
- социолог Евгений КОПАТЬКО;
- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО.

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

Внеочередные парламентские выборы на Украине состоятся в воскресенье, 21 июля. На последнем этапе кампании сильный шаг сделал президент Владимир Зеленский, подняв вопрос о люстрации для представителей прежней власти. Активность Виктора Медведчука на российском направлении обеспечила существенный рост поддержки "Оппозиционной платформы". Еще три партии проходят в Раду с высокой вероятностью – "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. Главная интрига состоит в том, кто станет партнером "Слуги народа" по правящей коалиции в будущем составе парламента.

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Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
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