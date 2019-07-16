Пресс-конференция о расстановке сил перед выборами на Украине

Участники:
- член Совета Федерации Ольга КОВИТИДИ;
- депутат Государственной Думы Артем ТУРОВ; - заместитель директора Института стран СНГ Владимир ЖАРИХИН;
- социолог Евгений КОПАТЬКО;
- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Внеочередные парламентские выборы на Украине состоятся в воскресенье, 21 июля. На последнем этапе кампании сильный шаг сделал президент Владимир Зеленский, подняв вопрос о люстрации для представителей прежней власти. Активность Виктора Медведчука на российском направлении обеспечила существенный рост поддержки "Оппозиционной платформы". Еще три партии проходят в Раду с высокой вероятностью – "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. Главная интрига состоит в том, кто станет партнером "Слуги народа" по правящей коалиции в будущем составе парламента.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- член Совета Федерации Ольга КОВИТИДИ;
- депутат Государственной Думы Артем ТУРОВ; - заместитель директора Института стран СНГ Владимир ЖАРИХИН;
- социолог Евгений КОПАТЬКО;
- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Внеочередные парламентские выборы на Украине состоятся в воскресенье, 21 июля. На последнем этапе кампании сильный шаг сделал президент Владимир Зеленский, подняв вопрос о люстрации для представителей прежней власти. Активность Виктора Медведчука на российском направлении обеспечила существенный рост поддержки "Оппозиционной платформы". Еще три партии проходят в Раду с высокой вероятностью – "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. Главная интрига состоит в том, кто станет партнером "Слуги народа" по правящей коалиции в будущем составе парламента.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/