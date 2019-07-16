В ЯНАО загорелся частный ангар

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июл - РИА Новости. Частный ангар загорелся во вторник в городе Лабытнанги (ЯНАО) на площади 480 квадратных метров, из-за огня частично рухнула крыша, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы во вторник около 12.45 по местному времени (10.45 мск).

"По прибытии первого подразделения наблюдалось горение по всей площади здания (480 квадратных метров) и частичное обрушение кровли на площади 30 квадратных метров. Из-за сильных порывов ветра пожар быстро распространялся, угрозы распространения огня на близлежащие строения не было", - говорится в релизе.

Кроме того, пожарным удалось вынести из ангара пять бочек с горюче-смазочными материалами и столько же газовых баллонов.