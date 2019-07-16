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РИА Новости

В ЯНАО загорелся частный ангар

Вчера, 13:14
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июл - РИА Новости. Частный ангар загорелся во вторник в городе Лабытнанги (ЯНАО) на площади 480 квадратных метров, из-за огня частично рухнула крыша, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы во вторник около 12.45 по местному времени (10.45 мск).
"По прибытии первого подразделения наблюдалось горение по всей площади здания (480 квадратных метров) и частичное обрушение кровли на площади 30 квадратных метров. Из-за сильных порывов ветра пожар быстро распространялся, угрозы распространения огня на близлежащие строения не было", - говорится в релизе.
Кроме того, пожарным удалось вынести из ангара пять бочек с горюче-смазочными материалами и столько же газовых баллонов.
"Погибших и пострадавших нет. На данный момент работы по ликвидации пожара продолжаются. На месте работают дознаватели МЧС для выяснения причин возгорания", - добавили в ведомстве.
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