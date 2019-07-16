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РИА Новости

В Сочи восстановили движение на федеральной трассе после подтопления

Вчера, 12:58
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СОЧИ, 16 июл - РИА Новости. Автомобильное движение полностью восстановлено на участке федеральной трассы Джубга-Сочи в Адлерском районе курорта, нарушенное в результате подтопления из-за сильных дождей, сообщает управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Росавтодора.
По данным дорожных служб, утром во вторник из-за локального подтопления проезжей части в Адлерском районе Сочи было ограничено движение на 201 и 202 километрах автодороги А-147 Джубга - Сочи.
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"Восстановлен штатный режим движения. Несмотря на полную работоспособность системы утилизации воды с поверхности дороги на этих участках, в результате поступления неконтролируемого объема ливневого стока с прилежащих муниципальных территорий в отсутствии эффективно работающей там системы ливневой канализации формируются локальные подтопления участков федеральной дороги", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полностью решить проблему таких подтопления можно только созданием необходимого объёма ливневок на примыкающих к федеральной трассе территориях плотной жилой застройки, расположенных на более высоких отметках.
Ранее сообщалось, что на Сочи надвигается циклон. Он принес на курорт ливни. Все службы обеспечения переведены в круглосуточный режим повышенной готовности. Также власти предупредили жителей и туристов об опасности формирования смерчей над морем.
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