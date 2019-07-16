В Сочи восстановили движение на федеральной трассе после подтопления

СОЧИ, 16 июл - РИА Новости. Автомобильное движение полностью восстановлено на участке федеральной трассы Джубга-Сочи в Адлерском районе курорта, нарушенное в результате подтопления из-за сильных дождей, сообщает управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" Росавтодора.

По данным дорожных служб, утром во вторник из-за локального подтопления проезжей части в Адлерском районе Сочи было ограничено движение на 201 и 202 километрах автодороги А-147 Джубга - Сочи.

"Восстановлен штатный режим движения. Несмотря на полную работоспособность системы утилизации воды с поверхности дороги на этих участках, в результате поступления неконтролируемого объема ливневого стока с прилежащих муниципальных территорий в отсутствии эффективно работающей там системы ливневой канализации формируются локальные подтопления участков федеральной дороги", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полностью решить проблему таких подтопления можно только созданием необходимого объёма ливневок на примыкающих к федеральной трассе территориях плотной жилой застройки, расположенных на более высоких отметках.