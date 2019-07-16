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РИА Новости

В Совфеде ответили на слова Вакарчука о наказании за переговоры с Россией

Вчера, 12:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Сенатор от крымского региона Ольга Ковитиди считает, что слова солиста группы "Океан Эльзы" и лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука, предложившего сажать в тюрьму не уполномоченных государством переговорщиков с Россией, являются призывом представителя партии войны, отметив, что с такими идеями в цивилизованный парламент не баллотируются.
Ранее сообщалось, что Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет. По его словам, такая практика существует во многих странах. В частности, США еще в 1799 году ввели "акт Логана", который предусматривал уголовную ответственность за любые переговоры со странами, с которыми США находились в состоянии конфликта.
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"Порой эксперименты в политике чрезвычайно опасны. Можно быть хорошим музыкантом и очень плохим политиком. Призыв Вакарчука лишать свободы на 15 лет представителей гражданского общества, способствующих урегулированию вооруженного конфликта и прекращению гражданской войны на Донбассе, - это очевидный призыв представителя партии войны", - сказала РИА Новости Ковитиди.
По ее словам, с такими призывами в цивилизованный парламент не баллотируются, так как они являются открытым посягательством на существующие нормы международного права, в соответствии с которыми каждый имеет право свободно выражать свое мнение, свободно получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ.
"Вакарчук, призывая лишать свободы граждан, осуществляющих фактически миротворческую деятельность, ссылается на "акт Логана", чем насаждает узко корпоративные американские ценности, противоречащие общему международному праву и национальным интересам Украины", - сказала сенатор.
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Реакция на события на УкраинеСвятослав ВакарчукОльга КовитидиВ мире
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