"Сибирские мальдивы" у ТЭЦ проверят на соблюдение законов об охране природы

НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области заинтересовалась сообщениями СМИ о "Сибирских мальдивах" у ТЭЦ и организовала проверку соблюдения законов, в том числе об охране природы, сообщает во вторник надзорное ведомство.

"Прокуратурой Новосибирской области организована проверка в связи с сообщениями ряда СМИ о, так называемых, "Новосибирских Мальдивах" - золоотвале у ТЭЦ-5. В ходе проверки прокуратура проверит исполнение законов, в том числе природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.

Бирюзовое озеро, расположенное буквально в десяти минутах езды от микрорайона Новосибирского государственного педагогического университета и поэтому доступное каждому жителю города, в этом году обратило на себя внимание любителей селфи и просто эффектных фотографий. В июле статьи о нем появились и в иностранных СМИ. О "свалке химических отходов, сделанной для Instagram", в частности, вышла статья в The New York Times. Статьи об опасном озере, которое привлекает видами пользователей соцсетей, также появились на BBC, The Guardian и в других изданиях.

На прошлой неделе новосибирский филиал "Сибирской генерирующей компании" (СГК) сообщил о том, что новосибирская ТЭЦ-5 ограничила искусственное озеро для посещений с помощью круглосуточного поста охраны. Также золоотвал включили в маршруты патрулирования полиции. Планируется расширить систему видеонаблюдения за гидротехническим сооружением.