"Сибирские мальдивы" у ТЭЦ проверят на соблюдение законов об охране природы

Бирюзовое озеро, расположенное буквально в десяти минутах езды от микрорайона Новосибирского государственного педагогического университета и поэтому доступное каждому жителю города, в этом году обратило на себя внимание любителей селфи и просто эффектных фотографий. В июле статьи о нем появились и в иностранных СМИ. О "свалке химических отходов, сделанной для Instagram", в частности, вышла статья в The New York Times. Статьи об опасном озере, которое привлекает видами пользователей соцсетей, также появились на BBC, The Guardian и в других изданиях.