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РИА Новости

"Сибирские мальдивы" у ТЭЦ проверят на соблюдение законов об охране природы

Вчера, 12:52
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМолодой человек фотографирует золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
Молодой человек фотографирует золоотвал Новосибирской ТЭЦ-5
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Прокуратура Новосибирской области заинтересовалась сообщениями СМИ о "Сибирских мальдивах" у ТЭЦ и организовала проверку соблюдения законов, в том числе об охране природы, сообщает во вторник надзорное ведомство.
"Прокуратурой Новосибирской области организована проверка в связи с сообщениями ряда СМИ о, так называемых, "Новосибирских Мальдивах" - золоотвале у ТЭЦ-5. В ходе проверки прокуратура проверит исполнение законов, в том числе природоохранного законодательства. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМолодые люди у золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
Молодые люди у золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Молодые люди у золоотвала Новосибирской ТЭЦ-5
Бирюзовое озеро, расположенное буквально в десяти минутах езды от микрорайона Новосибирского государственного педагогического университета и поэтому доступное каждому жителю города, в этом году обратило на себя внимание любителей селфи и просто эффектных фотографий. В июле статьи о нем появились и в иностранных СМИ. О "свалке химических отходов, сделанной для Instagram", в частности, вышла статья в The New York Times. Статьи об опасном озере, которое привлекает видами пользователей соцсетей, также появились на BBC, The Guardian и в других изданиях.
На прошлой неделе новосибирский филиал "Сибирской генерирующей компании" (СГК) сообщил о том, что новосибирская ТЭЦ-5 ограничила искусственное озеро для посещений с помощью круглосуточного поста охраны. Также золоотвал включили в маршруты патрулирования полиции. Планируется расширить систему видеонаблюдения за гидротехническим сооружением.
При этом в филиале СГК отмечали, что золоотвал – это производственная площадка особо опасного объекта и частная территория компании, в связи с чем находиться здесь посторонним запрещено, а фотосессии и экскурсии – недопустимы в первую очередь из соображений безопасности - купаться, заходить в воду и пить ее нельзя. В СГК добавили, что в целом золоотвал ТЭЦ-5 работает в рамках норм и правил природоохранного законодательства России, вода и воздух над ним не токсичны, в норме и радиационный фон.
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