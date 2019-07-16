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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о праве переводить споры из зарубежных судов в РФ

Вчера, 12:42
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить находящимся под санкциями россиянам право переводить споры из иностранных судов в российские, следует из электронной базы данных Думы.
Как отмечается, сейчас указанные россияне и российские юридические лица в связи с введением санкций против них фактически лишены возможности защищать свои права в судах иностранных государств, международных организаций или третейских судах, находящихся за пределами территории РФ.
"В целях защиты прав указанных лиц на полноценное судебное разбирательство законопроектом предусматривается, что иск к ним предъявляется в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту их нахождения в Российской Федерации либо по месту нахождения на территории Российской Федерации их имущества", - говорится в пояснительной записке к документу.
Как отмечается, таким лицам предоставляется право в одностороннем порядке "внести в действующие соглашения, в соответствии с которыми рассмотрение споров с участием граждан Российской Федерации и российских юридических лиц отнесено к компетенции судов иностранных государств, международных организаций или третейских судов, находящихся за пределами территории Российской Федерации, изменения, предусматривающие включение в такие соглашения условия о рассмотрении спора судом Российской Федерации в соответствии с его компетенцией и правом Российской Федерации или условия о передаче спора на рассмотрение третейского суда с местом арбитража на территории Российской Федерации".
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