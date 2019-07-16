В Госдуму внесли проект о праве переводить споры из зарубежных судов в РФ

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить находящимся под санкциями россиянам право переводить споры из иностранных судов в российские, следует из электронной базы данных Думы.

Как отмечается, сейчас указанные россияне и российские юридические лица в связи с введением санкций против них фактически лишены возможности защищать свои права в судах иностранных государств, международных организаций или третейских судах, находящихся за пределами территории РФ.

"В целях защиты прав указанных лиц на полноценное судебное разбирательство законопроектом предусматривается, что иск к ним предъявляется в арбитражный суд или суд общей юрисдикции по месту их нахождения в Российской Федерации либо по месту нахождения на территории Российской Федерации их имущества", - говорится в пояснительной записке к документу.