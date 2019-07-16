Финский эксперт по русским: Сталин как признак "морального разложения"

В современном цивилизованном мире как-то не принято наделять нации отрицательными чертами. После печального опыта Второй мировой войны демонизация иной расы, иного этноса, иной культуры априори считается неприемлемой для мейнстрима и публично осуждается. Но в последние годы появилось одно известное исключение: о русских в западных СМИ можно говорить то, что нельзя писать о представителях других национальностей. Причем именно о русских, а не только о России как государстве.

Примеров тому не счесть. Свежий — статья финского переводчика Юкки Маллинена, который в последнее время предстает в западных СМИ чуть ли не как главный "эксперт по России в Финляндии". Основанием для этого служит то, что он когда-то окончил МГУ и более-менее знает русский язык. Так вот: только что Маллинен разродился статьей о "моральном упадке России", где утверждает, что мы "не можем отличить добра от зла", наделяя нас целым рядом отрицательных качеств

Особое отношение этого "эксперта" к российской культуре выражалось им неоднократно. Например, Маллинен считает, что рифма и размер в русской поэзии, которую он годами переводит, — "признак отсталости русской литературы" . Ну это еще можно объяснить тем, что финн просто не умеет писать в рифму, да еще соблюдая ненавистный ему размер, поэтому и ищет оправдания за свои неумелые переводы русских поэтов.

Но в последней статье Маллинен опустился до откровенной русофобии, демонизируя русских в целом. Нет, "антропологически русские такие же, как европейцы", утверждает переводчик, ссылаясь на авторитетную для него поэтессу Ольгу Седакову. Что ж, и на том спасибо, хотя бы линейками наши черепа пока измерять никто не собирается.

А вот в остальном мы, судя по этой статье, сильно отличаемся от высокоморальных европейцев. Базируется это утверждение исключительно на том, что в России за последние годы выросла популярность Иосифа Сталина. Этого, собственно, достаточно для далеко идущих выводов о моральном состоянии русского народа как такового.

Так, у нас "теории заговора и параноидальные фантазии побеждают логику", — уверяет Маллинен, тут же делая абсолютно алогичные утверждения о причинах роста популярности Сталина. Так, он полагает, что данное явление — производное от "аннексии Крыма": мол, это "поощрило патриотические и империалистические идеи". И сразу же, в том же абзаце, сообщает, что тут заодно и "протест против путинского правительства". Видимо, автор полагает, что воссоединение Крыма с Россией произошло вопреки мнению "путинского правительства"? Иначе ведь два этих утверждения не свяжешь воедино. Как бы то ни было, Маллинен делает вывод: "Сталин — это опиум для русского народа".

Предположить, что действительно наблюдаемое положительное восприятие Сталина как исторического деятеля — закономерная реакция на длительный период безудержной его демонизации, выходящей за любые рамки здравого смысла, финский "эксперт" не в состоянии. Для него Сталин — по-прежнему абсолютное зло, а любое оправдание его и есть показатель полного морального разложения нашего общества в целом.

При этом он, как и все наши доморощенные либералы (а Маллинен активно ссылается на них), старательно опускает тот факт, что сталинское "абсолютное зло" победило Гитлера, нацизм, нацистский коллаборационизм в Европе. Это слишком тяжело для восприятия "сторонниками добра", поэтому лучше об этом не говорить.

Кстати, раз уж речь зашла о коллаборационизме, надо бы вспомнить, что на родине Маллинена в опросе "Кто самый великий финн?" победил именно нацистский коллаборационист Карл Маннергейм . Причем память маршала, запятнавшего себя и жестокостью, и военными преступлениями, не говоря уже о сотрудничестве с Гитлером, отмечается в Финляндии на официальном уровне (в отличие от почитания Сталина в России). Достаточно сказать, что ежегодные военные парады в стране проводятся с 1942 года именно в день рождения Маннергейма. Трудно представить, чтобы в современной России такие торжества устраивались в день рождения советского генералиссимуса. Но как-то никто у нас на этом основании не додумался делать выводы о тотальном моральном упадке финского общества и самих финнов.

Кстати, тому же Маллинену стоило бы задуматься над тем, как объяснить рядовому финну, чтущему Маннергейма, почему "абсолютное зло" Сталин лично вычеркнул их кумира из списка военных преступников, подлежащих судебному осуждению, сопроводив это пометкой: "Не трогать!" Нельзя же демона наделять какими-то гуманными свойствами, иначе это будет признаком вашего разложения (опять-таки если следовать "логике" обвинений в адрес русских).

Можно было бы рассуждения одного финского "эксперта по России" списать на его частное мнение, на какие-то личные обиды за годы обучения в Москве или, в конце концов, на прагматичный расчет — недаром же Маллинен продвигает идею вступления Финляндии в НАТО, обосновывая ее "российской угрозой" . Но к сожалению, оскорбительные статьи о русских и русском народе в последнее время в западной прессе если не норма, то, во всяком случае, вполне обычны.

Чего стоит, к примеру, публикация в британской The Times их штатной колумнистки Мелани Филлипс, точно так же назвавшей Россию "аморальной страной" . Причем она подчеркнула, что речь идет о стране и народе как таковых, а не только о современном периоде.

Автор, потомок эмигрантов из России, на основе двух книжек наших нынешних "политбеженцев", обиженных на весь мир, пришла к тому же выводу — о полном моральном разложении нас с вами, якобы по своей природе склонных к пьянству и презрению к закону. Вот только несколько эпитетов, которыми оперировала британская журналистка в той статье: "дикие", "аморальные", "беззаконное общество", "психопатическое насилие", "жестокость", "пьянство", "разврат", "самообман", "паранойя", "агрессия", "сумасшествие", "полное отсутствие социальных норм поведения или культурных норм, которые превращают человеческие существа из зверей в цивилизованных людей". Не поверите, но все это она уместила в одну сравнительно небольшую колонку. И все это — о нас с вами.

Представить себе, чтобы в той же The Times или любой европейской мейнстримной газете появилась подобная статья, скажем, о евреях или арабах, просто невозможно. Газету сразу же обвинили бы в антисемитизме, ксенофобии, расизме, нацизме. И между прочим, правильно сделали бы. Но как видите, писать о русских так уже можно, это не считается чем-то зазорным и неподобающим для солидной прессы.