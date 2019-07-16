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РИА Новости

Жители Донецка вышли на акцию "Зеленский, признай выбор Донбасса"

Вчера, 12:35
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАкция "Выбор Донбасса" в Донецке
Акция Выбор Донбасса в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 16 июл - РИА Новости. Несколько тысяч человек собрались в центре Донецка для участия в акции "Зеленский, признай выбор Донбасса", передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходит в центре Донецка в Парке кованых фигур, возле здания городской администрации. На месте установлена сцена, с которой выступают местные коллективы. Также там установлен большой экран, на котором в режиме реального времени демонстрируется счетчик людей, принявших участие в акции при помощи интернет-регистрации.
"В настоящее время здесь присутствует около 3 тысяч человек. С начала акции в ней зарегистрировались уже миллион человек. Люди требуют, чтобы Зеленский выполнил свои предвыборные обещания прекратить войну в Донбассе и выполнить минские соглашения. Акция этому посвящена. В ней участвует уже миллион человек. Игнорировать мнение миллиона уже нельзя. Зарегистрировались не только жители Донецкой и Луганской республик, но и жители Донецкой и Луганской области той территории, которую контролирует правительство Украины. Также зарегистрировались представители других областей Украины", - заявил представитель организаторов.
Люди, пришедшие в Парк кованых фигур, держат в руках флаги России, ДНР и ЛНР. На мероприятии присутствуют жители самопровозглашенной Луганской народной республики.
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