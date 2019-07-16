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РИА Новости

В Воронежской области пять человек пострадали в ДТП

Вчера, 12:31
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ВОРОНЕЖ, 16 июл - РИА Новости. Пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей и грузовика в Воронежской области, сообщает во вторник ГУМВД по региону.
Авария произошла в понедельник в 21.07 мск в Павловском районе на 647-м километре автодороги М-4 "Дон".
"Водитель автомобиля "КамАЗ", 42-летний житель Ростовской области, следуя со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, допустил столкновение с автомобилем SsangYong, двигавшемся во встречном направлении под управлением 46-летнего жителя Ленинградской области, и автомобилем LADA Priora под управлением 28-летнего жителя Ростовской области", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате ДТП пострадали пять человек.
"Водитель SsangYong и его пассажиры - 33-летняя женщина, две 16-летних девушки и семилетняя девочка - с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение", - информирует полиция.
По факту ДТП полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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