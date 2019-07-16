На Украине люди застряли на сломавшейся карусели на высоте 25 метров

По данным сайта, в понедельник вечером в Кирилловке 24 человека катались на аттракционе "цепочная карусель", которая является самой высокой цепочной каруселью на Украине.

"Люльки с людьми зависли на высоте порядка 25 метров. Чтобы освободить отдыхающих, вызвали спасателей из Мелитополя, но с полпути их вернули обратно - сотрудники аттракциона устранили неполадку в течение 20 минут. Причиной остановки карусели стал резкий порыв ветра, из-за чего произошла аварийная блокировка", - говорится в сообщении.