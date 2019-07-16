На встрече в "нормандском формате" не обсуждали ввод миротворцев в Донбасс

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Советники лидеров "нормандской четверки" не обсуждали идею введения миротворцев в Донбасс, сообщил во вторник замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко.
"Миротворческая миссия ООН как идея не отвергалась, но вместе с тем, учитывая то, что мы пытались помочь Минской группе провести переговоры, и, как вы знаете, в самом минском документе нет такой идеи, как миротворческая операция, поэтому в этот раз эту тему мы не поднимали вообще", - сказал Пристайко на брифинге во вторник.
Встреча помощников и советников глав государств "нормандского формата" прошла в Париже 12 июля.
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.