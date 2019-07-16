Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T12:15Z
https://ria.ru/20190716/1556568195.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

На встрече в "нормандском формате" не обсуждали ввод миротворцев в Донбасс

Вчера, 12:15
931
КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Советники лидеров "нормандской четверки" не обсуждали идею введения миротворцев в Донбасс, сообщил во вторник замглавы офиса президента Украины Вадим Пристайко.
"Миротворческая миссия ООН как идея не отвергалась, но вместе с тем, учитывая то, что мы пытались помочь Минской группе провести переговоры, и, как вы знаете, в самом минском документе нет такой идеи, как миротворческая операция, поэтому в этот раз эту тему мы не поднимали вообще", - сказал Пристайко на брифинге во вторник.
Встреча помощников и советников глав государств "нормандского формата" прошла в Париже 12 июля.
Вчера, 13:13
Киев готов обсуждать возможность расширения "нормандского формата"
Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.
1531011
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРУкраинаВ мире
Рекомендуем
На Украине заявили, что Путин и Зеленский проведут новые переговоры
РИА
Новости
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сообщения про готовящуюся кампанию по дезинформации
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
Президент Украины Владимир Зеленский
В офисе Зеленского заявили, что пока не намерены назначать посла в России
Лента
новостей
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019
Лавров прокомментировал переговоры между властями и оппозицией Венесуэлы
Акция Выбор Донбасса в Донецке
Жители Донецка вышли на акцию "Зеленский, признай выбор Донбасса"
Президент Украины Владимир Зеленский
В Киеве рассказали о подготовке визита Зеленского в США
Анатолий Гриценко
Экс-министр обороны Украины потребовал арестовать генпрокурора Луценко
Саммит НАТО
Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России
В Кремле прокомментировали идею по конфискации имущества коррупционеров
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
Суд в Амстердаме отложил окончательное решение по скифскому золоту
МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время встречи с Сергеем Лавровым. 24 августа 2018
Приобретенные Турцией С-400 не угрожают НАТО, заявил Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Турция не воспринимает всерьез санкции ЕС, заявил Чавушоглу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров назвал центральное условие для урегулирования в Донбассе
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Украина готова увеличить транзит газа из-за ремонта "Северного потока"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:47Генконсульство США оценило желание уральца установить табличку Никсону
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
10:13Мэр Хабаровска введет субботнюю общественную зарядку для горожан
10:13Евкуров совершил первую рабочую поездку на посту замминистра обороны
10:09В СФ ответили на идею Володина о консультациях по составу правительства
10:08В Приморье обрушилось здание закрытого музея Великой Отечественной войны
10:04Водоизмещение подлодки "Пиранья" выросло почти вчетверо, заявил Караваев
Лента новостейМолния