На встрече в "нормандском формате" не обсуждали ввод миротворцев в Донбасс

"Миротворческая миссия ООН как идея не отвергалась, но вместе с тем, учитывая то, что мы пытались помочь Минской группе провести переговоры, и, как вы знаете, в самом минском документе нет такой идеи, как миротворческая операция, поэтому в этот раз эту тему мы не поднимали вообще", - сказал Пристайко на брифинге во вторник.