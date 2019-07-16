В ЕР обсудят возврат конфискации имущества как наказания для коррупционеров

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. "Единая Россия" готова обсуждать предложение вернуть институт конфискации имущества в качестве дополнительной меры наказания для обвиненных в коррупции, однако это не должно стать мерой, которой будут злоупотреблять власти, заявил журналистам глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью газете "Известия" заявил о необходимости вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания.
"Что касается инициативы, которую высказал Александр Иванович, любая инициатива требует обсуждения. Самое важное - чтобы при применении подобных решений не пострадали люди, чтобы не было так, что если сегодня в отношении вас происходят или начинают происходить следственные действия, особенно в части экономических преступлений, не сработал механизм, когда без суда и следствия у вас происходит конфискация", - считает Неверов.
"Дальнейшие изъятия, конечно, требуют определенных институтов доказательств, определенных институтов правовых решений, чтобы не было злоупотреблений со стороны власти. Поэтому мы готовы к обсуждению в рамках и наших профильных комитетов, в рамках нашей фракции, мы эти вопросы будем обсуждать, и, естественно, делать все, чтобы борьба с коррупцией была эффективной", - добавил депутат.
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