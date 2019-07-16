Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T12:10Z
https://ria.ru/20190716/1556567852.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152519/47/1525194711_0:185:2592:1643_1036x0_80_0_0_6624032951461d4254824051f13cbaa4.jpg
РИА Новости

В ЕР обсудят возврат конфискации имущества как наказания для коррупционеров

Вчера, 12:10
675
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Неверов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 24 июля 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. "Единая Россия" готова обсуждать предложение вернуть институт конфискации имущества в качестве дополнительной меры наказания для обвиненных в коррупции, однако это не должно стать мерой, которой будут злоупотреблять власти, заявил журналистам глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью газете "Известия" заявил о необходимости вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Вчера, 05:48
Глава СК назвал общую сумму изъятого у коррупционеров в 2018 году имущества
"Что касается инициативы, которую высказал Александр Иванович, любая инициатива требует обсуждения. Самое важное - чтобы при применении подобных решений не пострадали люди, чтобы не было так, что если сегодня в отношении вас происходят или начинают происходить следственные действия, особенно в части экономических преступлений, не сработал механизм, когда без суда и следствия у вас происходит конфискация", - считает Неверов.
"Дальнейшие изъятия, конечно, требуют определенных институтов доказательств, определенных институтов правовых решений, чтобы не было злоупотреблений со стороны власти. Поэтому мы готовы к обсуждению в рамках и наших профильных комитетов, в рамках нашей фракции, мы эти вопросы будем обсуждать, и, естественно, делать все, чтобы борьба с коррупцией была эффективной", - добавил депутат.
Денежные купюры, изъятые у заместителя министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Алексея Антипова
9 декабря 2018, 02:29
В России стали чаще брать взятки
2342223
Обсудить 2
Единая РоссияАлександр БастрыкинСергей НеверовРоссияОбщество
Рекомендуем
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
РИА
Новости
Свалка на Волхонском шоссе в Ленинградской области
В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора
В Кремле прокомментировали идею по конфискации имущества коррупционеров
Модель на показе Luli Fama на Неделе моды Miami Swim Week 2019
Жаркая пляжная мода в Майами
Лента
новостей
На горно-обогатительном комбинате им. В. Гриба АО АГД ДАЙМОНДС добыт алмаз крайне редко встречающегося глубокого лимонного оттенка массой 47,61 карата
В Архангельской области добыли уникальный алмаз лимонного оттенка
Иконка социальной сети Instagram
Роскомнадзор обязал Instagram удалить изображение, оскорбляющее флаг
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
Глава СК назвал общую сумму изъятого у коррупционеров в 2018 году имущества
Саммит НАТО
Немецкие СМИ рассказали о возможном "неожиданном ударе" России
Экспонат выставки Крым: золото и секреты Черного моря в Амстердаме
Суд в Амстердаме отложил окончательное решение по скифскому золоту
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Четырех сотрудников отдела УВД, который занимался делом Голунова, уволили
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Турция не воспринимает всерьез санкции ЕС, заявил Чавушоглу
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ. 19 декабря 2018
Санкционные продукты нужно отправлять в соцучреждения, заявил Миронов
Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера
Ученые рассказали, как защитить мозг от возрастных разрушений
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков прокомментировал сообщения про готовящуюся кампанию по дезинформации
Вадим Рабинович
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:00Мосгоризбирком готов рассмотреть жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы
10:56Из Сирии в Россию вернулись 300 военных полицейских
10:56В Крыму опровергли сообщения о допросах украинских туристов
10:53В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
10:52СМИ: Джонсон планирует провести досрочные всеобщие выборы в Британии
10:52Прототип звездолета Маска загорелся во время проверки двигателя
10:47Генконсульство США оценило желание уральца установить табличку Никсону
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
Лента новостейМолния