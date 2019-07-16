В ЕР обсудят возврат конфискации имущества как наказания для коррупционеров

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. "Единая Россия" готова обсуждать предложение вернуть институт конфискации имущества в качестве дополнительной меры наказания для обвиненных в коррупции, однако это не должно стать мерой, которой будут злоупотреблять власти, заявил журналистам глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью газете "Известия" заявил о необходимости вернуть конфискацию имущества как дополнительный вид наказания.

"Что касается инициативы, которую высказал Александр Иванович, любая инициатива требует обсуждения. Самое важное - чтобы при применении подобных решений не пострадали люди, чтобы не было так, что если сегодня в отношении вас происходят или начинают происходить следственные действия, особенно в части экономических преступлений, не сработал механизм, когда без суда и следствия у вас происходит конфискация", - считает Неверов.