При правительстве создали координационный совет по развитию биотехнологий

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании координационного совета по развитию биотехнологий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.

"Правительство Российской Федерации постановляет образовать координационный совет при правительстве Российской Федерации по развитию биотехнологий", - говорится в документе.