При правительстве создали координационный совет по развитию биотехнологий

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании координационного совета по развитию биотехнологий, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.
"Правительство Российской Федерации постановляет образовать координационный совет при правительстве Российской Федерации по развитию биотехнологий", - говорится в документе.
Согласно документу, основными задачами совета являются обсуждение проблем и практики реализации мероприятий по развитию биотехнологий, обеспечение взаимодействия федеральных органов госвласти, подготовка, рассмотрение и экспертная оценка предложений, связанных с разработкой и практическим использованием биотехнологий, развитием биотехнологической промышленности.
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