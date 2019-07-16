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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковном музее Чайковского появилась интерактивная инсталляция

Вчера, 12:02
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Музей-заповедник П.И. Чайковского в городе Клин Московской области оснастили инсталляцией "Мелодия Света", которая меняет цвет и звук в зависимости от движений зрителей, говорится в пресс-релизе министерства культуры Подмосковья.
"Звуковая скульптура - мультимедийный артефакт, в который интегрирована звуковая и светодиодная системы с набором сенсоров, считывающих перемещения и движения людей вокруг него", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что в зависимости от активности зрителей скульптура воспроизводит уникальную звуковую гамму и цветовую палитру.
"В музыкальную скульптуру уже загружены произведения Петра Ильича Чайковского. Его "Детский альбом" и "Времена года"", - говорится в пресс-релизе.
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