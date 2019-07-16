В подмосковном музее Чайковского появилась интерактивная инсталляция

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Музей-заповедник П.И. Чайковского в городе Клин Московской области оснастили инсталляцией "Мелодия Света", которая меняет цвет и звук в зависимости от движений зрителей, говорится в пресс-релизе министерства культуры Подмосковья.

"Звуковая скульптура - мультимедийный артефакт, в который интегрирована звуковая и светодиодная системы с набором сенсоров, считывающих перемещения и движения людей вокруг него", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что в зависимости от активности зрителей скульптура воспроизводит уникальную звуковую гамму и цветовую палитру.