В столичном метро запустили поезд, посвященный промышленности Москвы

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости, Александр Соболев. Красочный тематический поезд, посвященный промышленности Москвы, вышел на кольцевую линию столичной подземки. Состав отправился в путь из электродепо "Красная Пресня" вечером в понедельник, 15 июля.

Брендированный состав из пяти вагонов разделен на десять секций, которые рассказывают об истории и современном состоянии различных отраслей столичного производства, включающих пищевую и легкую промышленность, радиоэлектронику, машиностроение, авиастроение и автопром, химическую (косметика и парфюмерия) и фармацевтическую промышленность, а также особую экономическую зону.

"Москва по праву считается одним из промышленных лидеров страны: продукция столичных предприятий экспортируется в 170 стран мира и занимает около 15% в структуре общего объема производимых товаров обрабатывающих отраслей в РФ. В нашем городе производят все – от продуктов питания до космических аппаратов. Новый проект правительства Москвы направлен на то, чтобы как можно больше жителей и гостей столицы узнали о достижениях московской промышленности, ее истории и уникальных продуктах", – сказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Он выразил уверенность, что курсирующий по кольцу "промышленный" поезд подарит москвичам и гостям города "много радости и интересных фактов, которые можно будет обсудить дома".

В свою очередь, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова рассказала, что новый поезд будет уже шестым по счету брендированым составом, курсирующим на линиях столичного метрополитена. Как ожидается, в течение полугода поезд перевезет более трех миллионов пассажиров.

Как передает корреспондент РИА Новости, запуск состава сопровождался световым и звуковым перформансом, выступлениями музыкальных коллективов новых жанров – "акустического театра" Петра Айду и группы Playtronica.

В мероприятии также приняли участие руководители таких крупнейших столичных предприятий как "Трансмаш", "РЕНО Россия", "НАМИ", "Объединенная Авиастроительная Корпорация", "Меридиан", "Царицыно", "Объединенные кондитеры", "Свобода" и многие другие.