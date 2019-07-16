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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В столичном метро запустили поезд, посвященный промышленности Москвы

Вчера, 11:57
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© Фото предоставлено департаментом инвестиционной и промышленной политики города МосквыВ столичном метро запустили поезд, посвященный промышленности Москвы
В столичном метро запустили поезд, посвященный промышленности Москвы
© Фото предоставлено департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости, Александр Соболев. Красочный тематический поезд, посвященный промышленности Москвы, вышел на кольцевую линию столичной подземки. Состав отправился в путь из электродепо "Красная Пресня" вечером в понедельник, 15 июля.
Брендированный состав из пяти вагонов разделен на десять секций, которые рассказывают об истории и современном состоянии различных отраслей столичного производства, включающих пищевую и легкую промышленность, радиоэлектронику, машиностроение, авиастроение и автопром, химическую (косметика и парфюмерия) и фармацевтическую промышленность, а также особую экономическую зону.
"Москва по праву считается одним из промышленных лидеров страны: продукция столичных предприятий экспортируется в 170 стран мира и занимает около 15% в структуре общего объема производимых товаров обрабатывающих отраслей в РФ. В нашем городе производят все – от продуктов питания до космических аппаратов. Новый проект правительства Москвы направлен на то, чтобы как можно больше жителей и гостей столицы узнали о достижениях московской промышленности, ее истории и уникальных продуктах", – сказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.
Он выразил уверенность, что курсирующий по кольцу "промышленный" поезд подарит москвичам и гостям города "много радости и интересных фактов, которые можно будет обсудить дома".
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В свою очередь, заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова рассказала, что новый поезд будет уже шестым по счету брендированым составом, курсирующим на линиях столичного метрополитена. Как ожидается, в течение полугода поезд перевезет более трех миллионов пассажиров.
Как передает корреспондент РИА Новости, запуск состава сопровождался световым и звуковым перформансом, выступлениями музыкальных коллективов новых жанров – "акустического театра" Петра Айду и группы Playtronica.
В мероприятии также приняли участие руководители таких крупнейших столичных предприятий как "Трансмаш", "РЕНО Россия", "НАМИ", "Объединенная Авиастроительная Корпорация", "Меридиан", "Царицыно", "Объединенные кондитеры", "Свобода" и многие другие.
В пресс-службе ДИПП напомнили, что сегодня в столице действует 650 крупных и средних предприятий, в том числе 207 индустриальных зон, 49 промышленных комплексов, одна особая экономическая зона, где расположено 130 высокотехнологичных компаний.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМосковский метрополитен
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