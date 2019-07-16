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РИА Новости

В Таиланде автомобиль разорвало пополам в ДТП

Вчера, 11:53
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БАНГКОК, 16 июл – РИА Новости. Молодая пара в Таиланде выжила, не получив никаких травм в ДТП, в котором их автомобиль был разорван пополам, сообщает во вторник новостной интернет-портал Thaiger.
По словам водителя, машина потеряла управление, наехав на большой скорости на крупный камень, оказавшийся на проезжей части, и врезалась в бетонное ограждение дороги. Удар был такой силы, что легковой автомобиль разорвало пополам. Передняя часть с водителем и сидевшей рядом пассажиркой проехала еще десять метров от места удара, а оставшаяся у бетонного ограждения задняя часть взорвалась и полностью выгорела, сообщает издание.
Портал также сообщает, что прибывшие на место ДТП спасатели обнаружили водителя и его подругу сидящими на траве неподалеку. Молодые люди, не получившие никаких травм, кроме синяка от ремня безопасности на ключице у водителя, обсуждали свое невероятное везение, говорится в сообщении.
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