В Таиланде автомобиль разорвало пополам в ДТП

По словам водителя, машина потеряла управление, наехав на большой скорости на крупный камень, оказавшийся на проезжей части, и врезалась в бетонное ограждение дороги. Удар был такой силы, что легковой автомобиль разорвало пополам. Передняя часть с водителем и сидевшей рядом пассажиркой проехала еще десять метров от места удара, а оставшаяся у бетонного ограждения задняя часть взорвалась и полностью выгорела, сообщает издание.