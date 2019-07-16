Минобрнауки к разработке IT платформы образования подключает вузы и бизнес

МОСКВА, 16 июл – РИА новости. В работе по разработке цифровой платформы образования примут участие сто университетских команд "Острова 10-22" - образовательного интенсива, организованного в целях активного вовлечения российских высших учебных заведений в процесс трансформации системы образования и реализации национальных проектов и федеральных программ, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки России.

Участники интенсива, который проходил в Инновационном центре Сколково в Москве, учились строить образовательные процессы под запросы цифровой экономики и с учётом современных технологий, чтобы не только готовить востребованных специалистов, но и создавать региональные экосистемы технологического развития, в которых могут рождаться бизнесы с глобальными амбициями. В проекте принимают участие больше полутора тысяч человек — представители ста университетов и институтов, предприниматели, учёные, стартаперы, чиновники из 72 регионов страны.

"Мы не собираемся монополизировать рынок, это очень важно. Это будут гранты, поэтому любое образовательное учреждение сможет поучаствовать в конкурсе и получить право стать разработчиком платформы", –сказал замминистра науки и высшего образования РФ Денис Солодовников, выступая перед участниками лектория.

Солодовников в качестве примера назвал семь принципов цифровой платформы образования, Серди них унификация и технология цифровых образовательных продуктов, открытая платформа и построение экосистемы разработчиков, применение микросервисной архитектуры; унификацию каналов взаимодействия с получателями цифровых образовательных продуктов; партнерство для совместного развития платформы, мобильное и безбумажное взаимодействие, применение искусственного интеллекта и фабрик данных, цифровая лаборатория для быстрой разработки и модернизации цифровых образовательных продуктов.

По словам представителя министерства, к концу 2024 года 20% студентов будут осваивать отдельные курсы и дисциплины, в том числе онлайн, с использованием ресурсов образовательных организаций и университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся мировому уровню.