Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T11:52Z
https://ria.ru/20190716/1556566685.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Минобрнауки к разработке IT платформы образования подключает вузы и бизнес

Вчера, 11:52
70
МОСКВА, 16 июл – РИА новости. В работе по разработке цифровой платформы образования примут участие сто университетских команд "Острова 10-22" - образовательного интенсива, организованного в целях активного вовлечения российских высших учебных заведений в процесс трансформации системы образования и реализации национальных проектов и федеральных программ, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства образования и науки России.
Участники интенсива, который проходил в Инновационном центре Сколково в Москве, учились строить образовательные процессы под запросы цифровой экономики и с учётом современных технологий, чтобы не только готовить востребованных специалистов, но и создавать региональные экосистемы технологического развития, в которых могут рождаться бизнесы с глобальными амбициями. В проекте принимают участие больше полутора тысяч человек — представители ста университетов и институтов, предприниматели, учёные, стартаперы, чиновники из 72 регионов страны.
"Мы не собираемся монополизировать рынок, это очень важно. Это будут гранты, поэтому любое образовательное учреждение сможет поучаствовать в конкурсе и получить право стать разработчиком платформы", –сказал замминистра науки и высшего образования РФ Денис Солодовников, выступая перед участниками лектория.
Солодовников в качестве примера назвал семь принципов цифровой платформы образования, Серди них унификация и технология цифровых образовательных продуктов, открытая платформа и построение экосистемы разработчиков, применение микросервисной архитектуры; унификацию каналов взаимодействия с получателями цифровых образовательных продуктов; партнерство для совместного развития платформы, мобильное и безбумажное взаимодействие, применение искусственного интеллекта и фабрик данных, цифровая лаборатория для быстрой разработки и модернизации цифровых образовательных продуктов.
Робот российских IT-специалистов
5 июля, 14:03
Стали известны зарплатные ожидания молодых IT-специалистов
По словам представителя министерства, к концу 2024 года 20% студентов будут осваивать отдельные курсы и дисциплины, в том числе онлайн, с использованием ресурсов образовательных организаций и университетов, обеспечивающих соответствие качества подготовки обучающихся мировому уровню.
Перспективными направлениями внедрения цифровых технологий в высшем образовании, по мнению замминистра, могут стать электронные студенческие билеты, электронная зачетная книжка, электронный документ об образовании, смарт-контракты и зачет учебных дисциплин, изученных в различных образовательных учреждениях онлайн.
000000
Обсудить 0
Министерство образования и науки РФРоссияОбразование - Общество
Рекомендуем
Ирина Потехина в должности помощника полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе
Минпросвещения решит проблему повтора в программах среднего профобразования
РИА
Новости
Молодые люди с ноутбуком
Российские вузы бесплатно получат сервис тестирования студентов
На Вологодчине метрики теперь можно получить в роддомах
Основатель и директор компании 1С Борис Нуралиев во время сессии Создание экосистем для развития электронной коммерции: вызовы и возможности в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи
Глава 1С предложил открыть в вузах России обязательные "цифровые кафедры"
Лента
новостей
Международный форум «Открытые инновации - 2018. День второй
Представитель Путина рассказал о главных барьерах в развитии беспилотников
Управляющий директор МВФ Кристин Лагард у Елисейского дворца перед началом мероприятий, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018
Биография Кристин Лагард
Хирурги во время операции на позвоночнике
Союзное государство может продлить программу лечения патологий позвоночника
Губернатор по Тверской области Игорь Руденя на встрече с руководством главного управления МЧС России
Руденя поручил усилить противопожарные меры в Тверской области
Дом правительства Московской области
Геоинформационную систему Подмосковья дополнили региональными объектами
В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
В столичном метро запустили поезд, посвященный промышленности Москвы
В столичном метро запустили поезд, посвященный промышленности Москвы
В подмосковной Ивантеевке построят детский сад на 190 мест
Дрозденко предлагает Петербургу единое регулирование тарифов на услуги ЖКХ
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Сергей Морозов предложил ужесточить ответственность за подготовку к зиме
Квартира в новостройке. Архивное фото
Тюменские власти выделили 190 млн рублей на расселение домов в двух районах
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:05Ученые ДВФУ научат ЭРА-ГЛОНАСС распознавать голосовые команды
11:03Англо-американская школа не комментирует статью о невыдаче виз учителям
11:03В сирийской провинции Дераа взорвался автомобиль, погибли четверо военных
11:02Роспотребнадзор установил причину болезни нескольких детей в лагере в Крыму
11:01В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
11:01Число госпитализированных после паводка под Иркутском достигло 754 человек
11:01Власти Чечни объяснили запрет "вольного творчества"
11:00Мосгоризбирком готов рассмотреть жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы
10:56Из Сирии в Россию вернулись 300 военных полицейских
10:56В Крыму опровергли сообщения о допросах украинских туристов
10:53В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
10:52СМИ: Джонсон планирует провести досрочные всеобщие выборы в Британии
10:52Прототип звездолета Маска загорелся во время проверки двигателя
10:47Генконсульство США оценило желание уральца установить табличку Никсону
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
Лента новостейМолния