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РИА Новости

Специалисты ищут причину появления запаха газа в уральском поселке

Вчера, 11:45
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Специалисты устанавливают причину появления запаха газа в поселке Нейво-Рудянка Свердловской области, сообщает во вторник ГУМЧС по региону.
"Вчера вечером от жителей поселка Нейво-Рудянка Кировградского городского округа поступали жалобы о запахе газа. Представителями газовой службы и МЧС было проведено обследование территории поселка, нарушений в работе системы газоснабжения не выявлено. В настоящее время представителями администрации городского округа, специалистами Роспотребнадзора, МЧС, полиции устанавливается причина появления запаха", - говорится в сообщении.
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Ведомство отмечает, что из-за неприятного запаха жителям поселка было рекомендовано закрыть окна. Пострадавших нет, в медицинские учреждения никто из жителей не обращался.
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МЧСРоспотребнадзорСвердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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