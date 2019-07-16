Специалисты ищут причину появления запаха газа в уральском поселке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл - РИА Новости. Специалисты устанавливают причину появления запаха газа в поселке Нейво-Рудянка Свердловской области, сообщает во вторник ГУМЧС по региону.

"Вчера вечером от жителей поселка Нейво-Рудянка Кировградского городского округа поступали жалобы о запахе газа. Представителями газовой службы и МЧС было проведено обследование территории поселка, нарушений в работе системы газоснабжения не выявлено. В настоящее время представителями администрации городского округа, специалистами Роспотребнадзора, МЧС, полиции устанавливается причина появления запаха", - говорится в сообщении.