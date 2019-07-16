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РИА Новости

В Подмосковье организуют отдых детям, пострадавшим от паводка в Приангарье

Вчера, 11:44
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КРАСНОГОРСК, 16 июл - РИА Новости. Власти Московской области организуют отдых для детей из пострадавших от наводнения районов Иркутской области, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства.
"В этом году мы организуем отдых для детей из Иркутской области, которые пострадали от наводнения, паводка. Завтра, 17 июля, 124 человека приедут к нам", - подчеркнул глава Подмосковья.
Всероссийский детский центр Океан во Владивостоке. Архивное фото
Вчера, 07:58
"Океан" примет 100 детей из пострадавшей от паводка Иркутской области
Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. Подтоплены и повреждены почти 11 тысяч домов, 11 мостов и 48 участков дорог, множество объектов здравоохранения, образования и культуры. Наибольшему влиянию стихии подверглись города Тулун и Нижнеудинск. От паводка пострадали 38 тысяч человек, 25 найдены погибшими. Ведутся поиски 8 человек: трое из них пропали в Тулунском районе, четверо – в Нижнеудинском, один – в Тайшетском.
К ликвидации последствий паводка привлечено более тысячи военнослужащих. Военные очищают воду от естественных загрязнений, выпекают хлеб и организовывают его выдачу местному населению, подвозят и выдают питьевую воду, разбирают завалы и прокладывают дороги. Штаб по управлению группировкой развернут в Тулуне.
Всероссийский детский центр Орленок
15 июля, 19:18
"Орленок" принял 150 детей из пострадавших от паводка иркутских районов
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Паводок в Иркутской областиАндрей ВоробьевМосковская областьИркутская областьОбщество
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