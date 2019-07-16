В Госдуме призвали уйти от сентиментальности в отношении Грузии

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Грузинская культура очень ценна для России, но от сентиментальности в отношении этой страны пора уходить, разделив культуру и современную обстановку, считает глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская.

"Мы, русские люди, выросшие в русской культуре, мы очень восприимчивы к красоте и очень сентиментальны. Мне кажется, наше отношение, что нельзя рвать совсем, нельзя отпускать, связано с тем, что грузины необычайно талантливая нация... Нам кажется, что если мы позволим ей (Грузии) окончательно испортить отношения с нами, то потеряем все, что мы любим — от многоголосия и сациви до короткометражек, "Мимино", Данелии, Товстоногова — всего того, чем мы пропитаны. Нам надо уйти от этой сентиментальности, разделить одно и другое", — сказала Ямпольская.

Она отметила, что эта часть грузинской культуры навсегда останется с русскими людьми, но подчеркнула, что события, которые происходят в Грузии сейчас, свидетельствуют о "полнейшем инфантилизме".

"Президент наш очень развитый современный человек. Он щадяще относится чрезвычайно. Это делает честь ему, это делает честь нам", — добавила Ямпольская.

Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.

Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию. Президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину.

Позднее телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." на грузинском канале "Рустави 2" с ругани в адрес российского президента. Огромное число пользователей социальных сетей в Грузии осудили Габунию и выразили опасение, что грузино-российские отношения могут еще больше обостриться. Выступление Габунии осудили президент и премьер Грузии, МИД республики расценил выступление журналиста как попытку внести напряжение в отношения между странами.

МИД РФ ранее назвал беспрецедентной по низости выходкой выпады в адрес руководства РФ на ТВ Грузии, оценив их как открытую провокацию грузинских радикальных сил. В министерстве заявили, что ожидают адекватной реакции профильных организаций и журналистского сообщества.