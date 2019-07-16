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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Наро-Фоминском перинатальном центре за 2 года родилось около 8000 детей

Вчера, 11:33
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© Фото : пресс-служба правительства Московской области Наро-Фоминский перинатальный центр
Наро-Фоминский перинатальный центр
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. В Наро-Фоминском перинатальном центре за два года его работы уже родилось около 8 тысяч детей, сообщила главный врач ГБЗУ МО "Н-ФПЦ" Минздрава Московской области Людмила Кещьян.
В настоящее время в центре работают 111 врачей, более 200 медсестер. Ежедневно в стационаре здесь находятся около 200 пациенток, в том числе, из других регионов. Детская реанимация, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, позволяет выхаживать детей, родившихся с экстремально низким весом - от 500 граммов, отметила она.
В медучреждении также действует симуляционный центр где проходят обучение как врачи перинатального центра, так и сотрудники других роддомов. Обучение проходит на высокотехнологичных муляжах.
"В настоящее время в Московской области создана уникальная система родовспоможения. Благодаря оптимизированным механизмам ведения пациенток, использовании высокотехнологичных решений - как в процессе диагностики и лечения, так и для учета и маршрутизации пациентов - современные Перинатальные центры Подмосковья позволяют обеспечить молодым мамам полный комплекс услуг - от подготовки к беременности до наблюдения за малышом после рождения", - приводится в сообщении пресс-службы регионального правительства комментарий министра здравоохранения Подмосковья Татьяны Мухтасаровой.
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Она добавила, что все услуги предоставляются бесплатно по ОМС для граждан России и доля молодых родителей, которые приезжают рожать в Подмосковье динамично растет.
"У каждого Перинатального центра своя специализация и парк реанимобилей, обслуживающих все территории области, позволяют обеспечить, в том числе, и экстренную маршрутизацию как мамы, так и малыша. Современные здания, высокотехнологичное оборудование и, что самое важное - высокая квалификация персонала - то, чем мы по праву гордимся", - сказала Мухтасарова.
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