В Наро-Фоминском перинатальном центре за 2 года родилось около 8000 детей

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. В Наро-Фоминском перинатальном центре за два года его работы уже родилось около 8 тысяч детей, сообщила главный врач ГБЗУ МО "Н-ФПЦ" Минздрава Московской области Людмила Кещьян.

В настоящее время в центре работают 111 врачей, более 200 медсестер. Ежедневно в стационаре здесь находятся около 200 пациенток, в том числе, из других регионов. Детская реанимация, оснащенная высокотехнологичным оборудованием, позволяет выхаживать детей, родившихся с экстремально низким весом - от 500 граммов, отметила она.

В медучреждении также действует симуляционный центр где проходят обучение как врачи перинатального центра, так и сотрудники других роддомов. Обучение проходит на высокотехнологичных муляжах.

"В настоящее время в Московской области создана уникальная система родовспоможения. Благодаря оптимизированным механизмам ведения пациенток, использовании высокотехнологичных решений - как в процессе диагностики и лечения, так и для учета и маршрутизации пациентов - современные Перинатальные центры Подмосковья позволяют обеспечить молодым мамам полный комплекс услуг - от подготовки к беременности до наблюдения за малышом после рождения", - приводится в сообщении пресс-службы регионального правительства комментарий министра здравоохранения Подмосковья Татьяны Мухтасаровой.

Она добавила, что все услуги предоставляются бесплатно по ОМС для граждан России и доля молодых родителей, которые приезжают рожать в Подмосковье динамично растет.