В Кемерово годовалый ребенок выпал из окна квартиры

КЕМЕРОВО, 16 июл - РИА Новости. Годовалый ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже в Кемерово, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.

Отмечается, что в отдел полиции "Ленинский" УМВД России по городу Кемерово поступило сообщение о падении ребенка с высоты. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"Полицейские выяснили, что годовалый ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже одного из домов на улице Ворошилова. Сотрудники полиции установили, что родители малыша отвлеклись буквально на несколько минут. В этот момент мальчик залез на компьютерный стол, облокотился на москитную сетку и выпал из открытого окна. При падении пострадавший получил травмы различной степени тяжести, он был госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.