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РИА Новости

В Кемерово годовалый ребенок выпал из окна квартиры

Вчера, 11:25
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© Фото : администрация города КемеровоДетская площадка в новом районе города Кемерово
Детская площадка в новом районе города Кемерово
© Фото : администрация города Кемерово
КЕМЕРОВО, 16 июл - РИА Новости. Годовалый ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже в Кемерово, сообщает пресс-служба ГУМВД по Кемеровской области.
Отмечается, что в отдел полиции "Ленинский" УМВД России по городу Кемерово поступило сообщение о падении ребенка с высоты. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
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"Полицейские выяснили, что годовалый ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже одного из домов на улице Ворошилова. Сотрудники полиции установили, что родители малыша отвлеклись буквально на несколько минут. В этот момент мальчик залез на компьютерный стол, облокотился на москитную сетку и выпал из открытого окна. При падении пострадавший получил травмы различной степени тяжести, он был госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
Отмечается, что если будет установлено, что факт падения произошел по вине родителей, они могут быть привлечены не только к административной, но и к уголовной ответственности.
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КемеровоПроисшествия
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