В Варшаве в дом, где живут украинские рабочие, бросили "коктейль Молотова"

ВАРШАВА, 16 июл – РИА Новости. "Коктейль Молотова" бросили в жилище украинцев, работающих в Варшаве, сообщает польский Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии.

По различным данным, в Польше проживают от 1,5 до 2 миллионов граждан Украины.

По данным Центра мониторинга, инцидент произошел в Варшаве в доме, где проживают украинцы, занятые на строительстве метро.

"В один из варшавских домов на улице Вольская, в котором проживают работники из Украины, кто-то бросил бутылку с "коктейлем Молотова", - говорится в сообщении.

Кроме того, в подъезде рядом с лестницей неизвестные исписали стены оскорбительными высказываниями.

Об инциденте сообщили в полицию, вместе с тем работники из Украины, которые строят метро в Варшаве, написали письмо в Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии.

"Поляки строят за границей, а мы вместе с турками строим для вас станцию метро на улице Гурчевской. Приехали сюда "за хлебом", но не хотим его бесплатно. Чтобы заработать денег, мы очень тяжело работаем на глубине 25 метров под землей. Делаем Польшу богаче не только своим трудом, но и уплаченными налогами, из которых польское государство финансирует, в частности, больницы, школы и пенсии", - говорится в письме.