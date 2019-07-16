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РИА Новости
Культура

Аврил Лавин спела на кладбище в клипе I Fell In Love With The Devil

Вчера, 11:32
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКонцерт Аврил Лавин в клубе Arena Moscow‎
Концерт Аврил Лавин в клубе Arena Moscow‎
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Канадская певица и автор текстов Аврил Лавин выложила на своем официальном YouTube канале клип на песню I Fell In Love With The Devil.
Ролик получился мрачным. Лавин то за рулем катафалка, то лежит в гробу, то играет на рояле в кроваво красном платье среди надгробий.
Песня I Fell In Love With The Devil вошла в последний, шестой альбом Head Above Water, который был выпущен в феврале этого года после почти шестилетнего перерыва.
Ранее певица выпустила клипы на композиции Head Above Water и Tell Me Itʼs Over, которые также вошли в ее новую пластинку. Одной из центральных тем релиза стала борьба исполнительницы с болезнью Лайма, диагностированной у нее в 2014 году.
Диски Лавин расходятся миллионными тиражами по всему миру. Помимо музыки она занимается дизайном и снимается в кино.
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КультураМузыкаНовости культурыШоу-бизнесАврил ЛавинYouTube
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