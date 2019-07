Аврил Лавин спела на кладбище в клипе I Fell In Love With The Devil

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Канадская певица и автор текстов Аврил Лавин выложила на своем официальном YouTube канале клип на песню I Fell In Love With The Devil.

Ролик получился мрачным. Лавин то за рулем катафалка, то лежит в гробу, то играет на рояле в кроваво красном платье среди надгробий.

Песня I Fell In Love With The Devil вошла в последний, шестой альбом Head Above Water, который был выпущен в феврале этого года после почти шестилетнего перерыва.

Ранее певица выпустила клипы на композиции Head Above Water и Tell Me Itʼs Over, которые также вошли в ее новую пластинку. Одной из центральных тем релиза стала борьба исполнительницы с болезнью Лайма, диагностированной у нее в 2014 году.