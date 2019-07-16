В Подмосковье организуют отдых детям, пострадавшим от паводка в Сибири

КРАСНОГОРСК (Московская обл), 16 июл - РИА Новости. Власти Московской области устроят отдых для детей из пострадавших от наводнения районов Иркутской области, сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства.

"В этом году мы организуем отдых для детей из Иркутской области, которые пострадали от наводнения, паводка. Завтра, 17 июля, 124 человека приедет к нам", - подчеркнул глава Подмосковья.

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. Подтоплены и повреждены почти 11 тысяч домов, 11 мостов и 48 участков дорог, множество объектов здравоохранения, образования и культуры. Наибольшему влиянию стихии подверглись города Тулун и Нижнеудинск. От паводка пострадали 38 тысяч человек, 25 найдены погибшими. Ведутся поиски 8 человек: трое из них пропали в Тулунском районе, четверо – в Нижнеудинском, один – в Тайшетском.