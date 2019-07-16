"Мосэнерго" согласовал сделки по обмену казначейскими акциями с ОГК-2

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Совет директоров "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") согласовал сделки по обмену казначейскими акциями с также входящей в холдинг компанией ОГК-2, следует из сообщения "Мосэнерго".

"Согласовать реализацию обыкновенных именных бездокументарных акций "Мосэнерго" в количестве 140 миллионов 229 тысяч 451 штука, номинальной стоимостью 1 рубль каждая, выкупленные "Мосэнерго" по требованию его акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом "Мосэнерго", - говорится в опубликованном решении совета директоров.

Также совет одобрил приобретение 4,296 миллиарда акций ОГК-2 номинальной стоимостью 0,3627 рубля каждая. Цену акций для обеих сделок совет определил "равной средневзвешенной цене, рассчитанной по сделкам, совершенным через организатора торговли на рынке ценных бумаг в течение одного торгового дня, на дату совершения сделки".

Ранее в июле аналогичные решения принял совет директоров ОГК-2. "Газпром энергохолдинг" при этом сообщал, что рассматривает возможность передачи казначейских акций ОГК-2 и "Мосэнерго" на баланс друг друга, после этого компании могут продать полученные ценные бумаги. Решение об условиях и способе продажи в настоящий момент не принято. Срок продажи после обмена не будет ограничен.