Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-16T10:57Z
https://ria.ru/20190716/1556563815.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Турции двое детей погибли от взрыва самодельного устройства

Вчера, 10:57
61
АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Восьмилетний мальчик и его четырехлетняя сестра погибли в турецкой провинции Тунджели в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, установленного членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает газета Sabah.
Отмечается, что взрывное устройство сдетонировало в районе Оваджик, когда Аяз и Бахар Гюльоглу направлялись на пастбище. Мальчик погиб на месте, а девочка скончалась от полученных ранений в больнице города Элязыг, куда она была доставлена на вертолете. На место происшествия были направлены силы жандармерии. Ведется расследование.
Накануне подрыв заложенного членами РПК самодельного взрывного устройства стал причиной гибели одного строительного рабочего и ранения двух других в юго-восточной турецкой провинции Ширнак.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.
По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.
Блокпост Рабочей партии Курдистана
15 декабря 2018, 23:51
РПК пообещала жестко ответить Турции в случае атаки на курдов в Сирии
000110
ТурцияВ мире
Рекомендуем
В Варшаве в дом, где живут украинские рабочие, бросили "коктейль Молотова"
РИА
Новости
Спасатели и жители ищут выживших на месте рухнувшего здания в Мумбаи, Индия. 16 июля 2019
В Мумбае более 40 человек оказались под завалами рухнувшего жилого дома
Китай призвал Турцию и Кипр к диалогу по вопросу бурения в Средиземном море
В Таиланде автомобиль разорвало пополам в ДТП
Лента
новостей
Более 60 департаментов Франции ограничили использование воды из-за засухи
Последствия наводнений в Непале. 12 июля 2019
Число жертв наводнений и оползней в Непале возросло до 78 человек
На Украине люди застряли на сломавшейся карусели на высоте 25 метров
Власти Ирана подтвердили задержание французско-иранской исследовательницы
Эксперты оценили введение Евросоюзом санкций против Турции
В Нигерии более десяти человек погибли в результате обрушения здания
В Иране тринадцать человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Источник сообщил об ударе арабской коалиции по военному институту в Йемене
СМИ: в Канаде три человека погибли при крушении одномоторного самолета
В Германии начали расследование после нападения на мэра города
В Папуа-Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 6,3
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:56Из Сирии в Россию вернулись 300 военных полицейских
10:56В Крыму опровергли сообщения о допросах украинских туристов
10:53В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
10:52СМИ: Джонсон планирует провести досрочные всеобщие выборы в Британии
10:52Прототип "звездолета" Маска загорелся во время проверки двигателя
10:47Генконсульство США оценило желание уральца установить табличку Никсону
10:45Турция отправит в Восточное Средиземноморье четвертое судно
10:41Эксперт рассказал, с чем связано повышение зарплат военным
10:39Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
10:38Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек
10:28Армия и оппозиция Судана приняли политсоглашение
10:25В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ
10:24В Турции приземлился четырнадцатый самолет с компонентами С-400
10:22Из реанимации больницы в подтопленном Благовещенске эвакуировали детей
10:21В Пермском крае почти 60 человек эвакуировали из-за подтопления в селе
10:20В "Жуковском" экстренно сел транспортный Ил-76
10:19Билл Гейтс впервые опустился ниже второго места в списке миллиардеров
10:19В минздраве Крыма рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей
10:17СК начал проверку после отравления детей в лагере под Евпаторией
10:15В Киеве призвали местные авиакомпании оказывать услуги на украинском языке
Лента новостейМолния