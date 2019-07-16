В Турции двое детей погибли от взрыва самодельного устройства

АНКАРА, 16 июл - РИА Новости. Восьмилетний мальчик и его четырехлетняя сестра погибли в турецкой провинции Тунджели в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, установленного членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает газета Восьмилетний мальчик и его четырехлетняя сестра погибли в турецкой провинции Тунджели в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, установленного членами запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает газета Sabah

Отмечается, что взрывное устройство сдетонировало в районе Оваджик, когда Аяз и Бахар Гюльоглу направлялись на пастбище. Мальчик погиб на месте, а девочка скончалась от полученных ранений в больнице города Элязыг, куда она была доставлена на вертолете. На место происшествия были направлены силы жандармерии. Ведется расследование.

Pkk ve hedepe'nin terör politikaları Tunceli'nin Ovacık’a bağlı Bilgeç Köyü Çakılyayla Mezrasında Ayaz (8) ve Nupelda'nın (4) ölümüne sebep oldu!

Her yeri mayınla donatan pkaka hedepe hesap verecek!#AyazGüloğlu#NupeldaGüloğlu#AyazVeNupelda pic.twitter.com/H3mL5QUxmU — jonsnow (@Ishutscheriff) 16 июля 2019 г.

Накануне подрыв заложенного членами РПК самодельного взрывного устройства стал причиной гибели одного строительного рабочего и ранения двух других в юго-восточной турецкой провинции Ширнак.

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли около 1 тысячи военных и полицейских, а также около 500 гражданских.