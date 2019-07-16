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РИА Новости

Мэр Красноярска вручил главам районов "подметалки-подгоняйки"

Вчера, 10:36
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлава города Красноярска Сергей Еремин
Глава города Красноярска Сергей Еремин
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Глава города Красноярска Сергей Еремин . Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 июл — РИА Новости. Мэр Красноярска Сергей Еремин вручил главам районов совки и щетки, которые назвал "атрибутами чистоты".
"Метлы "подметалки-подгоняйки" должны напоминать, что порядок в городе — это самое главное. И зависит он как от власти, так и от бизнеса. Каждый предприниматель должен по-хозяйски относиться к своей территории", — говорится в аккаунте мэра в инстаграме.
К сообщению прикреплено видео, запечатлевшее, как Еремин раздает чиновникам совки и щетки. На совещании он также рассказал, что на проспекте имени газеты "Красноярский рабочий" ему показали двор, который якобы хорошо убирают. Но мэр остался недоволен работой дворников.
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Сергей ЕреминКрасноярскОбщество
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