Мэр Красноярска вручил главам районов "подметалки-подгоняйки"

КРАСНОЯРСК, 16 июл — РИА Новости. Мэр Красноярска Сергей Еремин вручил главам районов совки и щетки, которые назвал "атрибутами чистоты".
"Метлы "подметалки-подгоняйки" должны напоминать, что порядок в городе — это самое главное. И зависит он как от власти, так и от бизнеса. Каждый предприниматель должен по-хозяйски относиться к своей территории", — говорится в аккаунте мэра в инстаграме.
К сообщению прикреплено видео, запечатлевшее, как Еремин раздает чиновникам совки и щетки. На совещании он также рассказал, что на проспекте имени газеты "Красноярский рабочий" ему показали двор, который якобы хорошо убирают. Но мэр остался недоволен работой дворников.