Мэр Красноярска вручил главам районов "подметалки-подгоняйки"

К сообщению прикреплено видео, запечатлевшее, как Еремин раздает чиновникам совки и щетки. На совещании он также рассказал, что на проспекте имени газеты "Красноярский рабочий" ему показали двор, который якобы хорошо убирают. Но мэр остался недоволен работой дворников.