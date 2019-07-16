В Вологодской области льготную ипотеку сделают еще доступнее

ВОЛОГДА, 16 июл – РИА Новости. Власти Вологодской области распространят льготные условия по ипотечному кредитованию на семьи, в которых родился первый ребенок и которые покупают квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников.

По его словам, после утверждения в феврале этого года региональной программы льготного кредитования для семей со вторыми и последующими детьми, родившимися с 1 января 2019 года, в правительство стали поступать жалобы от вологжан, родивших детей годом ранее. Они просили включить в эту программу семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года.

"Еще в июне этого года я предложил региональному правительству предоставить льготу и для семей с первенцами. Кроме того, расширить категорию участников льготной ипотечной программы за счет тех, кто покупает новостройки, а не только вторичное жилье. Сегодня эти поправки в региональную программу льготного кредитования были одобрены правительством области и вступят в силу с 1 августа", - сказал Кувшинников.