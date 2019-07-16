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РИА Новости
Вологодская область

В Вологодской области льготную ипотеку сделают еще доступнее

Вчера, 10:26
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время встречи с Владимиром Путиным. 29 марта 2019
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников во время встречи с Владимиром Путиным. 29 марта 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВОЛОГДА, 16 июл – РИА Новости. Власти Вологодской области распространят льготные условия по ипотечному кредитованию на семьи, в которых родился первый ребенок и которые покупают квартиры как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, сообщил на оперативном совещании в правительстве области губернатор Олег Кувшинников.
По его словам, после утверждения в феврале этого года региональной программы льготного кредитования для семей со вторыми и последующими детьми, родившимися с 1 января 2019 года, в правительство стали поступать жалобы от вологжан, родивших детей годом ранее. Они просили включить в эту программу семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года.
"Еще в июне этого года я предложил региональному правительству предоставить льготу и для семей с первенцами. Кроме того, расширить категорию участников льготной ипотечной программы за счет тех, кто покупает новостройки, а не только вторичное жилье. Сегодня эти поправки в региональную программу льготного кредитования были одобрены правительством области и вступят в силу с 1 августа", - сказал Кувшинников.
Согласно новым условиям программы, власти области компенсируют семьям 3% ипотечной ставки на приобретение жилья как в новостройках, так и на вторичном рынке, что позволит снизить размер процентов, выплачиваемых семьями, до 7,5% - 8,5%. Кроме того, по этой же программе можно перекредитоваться по ранее взятым кредитам в банках с менее выгодными условиями. Предполагается, что воспользоваться льготными условиями смогут до пятисот семей ежегодно.
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15 июля, 17:23
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