Симоньян посмеялась над "инфобомбой" CNN про Ассанжа и RT

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала в Telegram расследование-"инфобомбу" CNN о "подозрительных гостях" основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне.

Ранее канал подготовил материал , в котором говорится, что летом 2016 года (незадолго до этого хакеры, которых обвиняют в сотрудничестве с российским правительством, взломали информационную систему Национального комитета Демократической партии США) Ассанж несколько раз встречался с "хакерами мирового уровня", а затем и с руководством российского канала, в том числе с главой Лондонского бюро RT Николаем Богачихиным. Согласно данным американских спецслужб, журналист приносил в посольство Эквадора флешку.

"Дорогое ЦРУ! Я вам больше скажу. В посольство к Ассанжу ходил не только мой зам. Я сама ходила. И в твиттере фоточки выкладывала. Кинуть ссыль? И чего мы ему туда только не носили. Кассеты, дискеты, флешки, бумажки, техсредства, конфеты и прочие передачки", — написала Симоньян.

Она напомнила, что у основателя WikiLeaks была своя программа на RT, поэтому логично, что он пользовался различной техникой, в том числе и USB-устройствами.

"И выносили мы от Ассанжа тоже много чего. Вот, например (книга с автографом. — Прим. ред.). На прикроватном столике у меня лежит. Отпечатки пальцев надо? Их есть у меня. А за что он меня там благодарит, это уж вы как-нибудь сами. Зря вам, что ли, американские налогоплательщики зарплату платят. Наши сотрудники в том числе, между прочим", — заключила Симоньян.

Дело Ассанжа

Ассанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США в Афганистане и Ираке, в частности убийство мирных граждан. Кроме того, он обнародовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо.

В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Ассанж неоднократно заявлял, что подавшие заявления женщины действовали из мести и под влиянием правоохранительных органов.

С 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В апреле его задержали по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США.

Первого мая его приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.