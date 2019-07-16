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РИА Новости

Двух жителей Нижегородской области заподозрили в похищении человека

10:12
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Двое жителей Балахнинского района Нижегородской области задержаны по подозрению в похищении человека, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, вечером 13 июля в городе Балахне Нижегородской области злоумышленники силой усадили 37-летнего мужчину в автомобиль и против его воли привезли в лес. Угрожая расправой, они потребовали от мужчины передать им 100 тысяч рублей. Добившись согласия передать требуемую сумму, потерпевшего посадили в машину и направились в обратном направлении. По дороге их автомашина была остановлена сотрудниками ДПС, после чего мужчина был освобожден.
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Как установили следователи СК, согласившись передать деньги злоумышленникам, потерпевший смог сообщить своей сожительнице о похищении. Женщина обратилась за помощью в полицию.
"Возбуждено уголовное дело по статье "похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений". Подозреваемые задержаны, в ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Согласно российскому законодательству, за совершение подобного преступления предусмотрено максимально наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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