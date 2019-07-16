В Иркутской области зафиксировали более 80 пожаров в лесах

ИРКУТСК, 16 июл – РИА Новости. Восемьдесят три пожара действуют в лесах Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

За сутки в лесах Иркутской области ликвидировано 8 пожаров на площади 1,6 тысячи гектаров.

"В локализованном состоянии на утро 16 июля перешли 12 очагов. Действуют 28 пожаров", - говорится в сообщении. Их общая площадь составляет более 50 тысяч гектаров.

Отмечается, что еще 43 пожара общей площадью 64 тысячи гектаров действуют в зоне космомониторинга вдали от населенных пунктов.

К ликвидации возгораний на землях лесного фонда в понедельник привлекались около 800 человек, 125 единиц техники.