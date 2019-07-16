В Красноярске рассказали о ситуации с задымлением в городе

КРАСНОЯРСК, 16 июл - РИА Новости. Серьезная ситуация с задымлением в Красноярске сохранится до среды, когда ветер поменяет свое направление и пройдут дожди, сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника Средне-Сибирского УГМС Сергей Сережкин.

В субботу региональное управление МЧС сообщило о смоге в ряде городов и районов Красноярского края, в том числе Красноярске. По информации ведомства, причиной задымления являются лесные пожары в крае и соседней Иркутской области. Действующих лесных пожаров при этом вблизи населенных пунктов не зафиксировано. В воскресенье региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что содержание взвешенных частиц фракции РМ2.5 в Красноярске превышает гигиенический норматив до 1,6 раза. Во вторник в краевом управлении Ропотребнадзора сообщили, что на утро регистрируется превышение гигиенических нормативов по взвешенным частицам фракций РМ2.5 до 2,8 раза, по РМ10 – до 1,5 раза.

"Данная ситуация будет сохраняться сегодня. Улучшений ждем завтра к вечеру. Пройдут осадки, ветер сменится на юго-западный - и в городе должно стать лучше", - сказал Сережкин во вторник.

Глава краевого минэкологии Павел Корчашкин сообщил, что превышений по выбросам промышленных предприятий не фиксируется и оснований вводить режим неблагоприятных метеорологических условий нет.

Министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов уточнил, что в Ангарской группе районов установился устойчивый антициклон, высокие температуры и грозовая активность, которые и служат причиной пожаров. На тушении сейчас работают более тысячи человек, а в охраняемой зоне горит свыше 60 тысяч гектаров леса. Министр отметил, что в течение суток большая часть пожаров будет потушена.