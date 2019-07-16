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2019-07-16T08:35Z
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РИА Новости

В Красноярске рассказали о ситуации с задымлением в городе

08:35
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КРАСНОЯРСК, 16 июл - РИА Новости. Серьезная ситуация с задымлением в Красноярске сохранится до среды, когда ветер поменяет свое направление и пройдут дожди, сообщил журналистам исполняющий обязанности начальника Средне-Сибирского УГМС Сергей Сережкин.
В субботу региональное управление МЧС сообщило о смоге в ряде городов и районов Красноярского края, в том числе Красноярске. По информации ведомства, причиной задымления являются лесные пожары в крае и соседней Иркутской области. Действующих лесных пожаров при этом вблизи населенных пунктов не зафиксировано. В воскресенье региональное управление Роспотребнадзора сообщило, что содержание взвешенных частиц фракции РМ2.5 в Красноярске превышает гигиенический норматив до 1,6 раза. Во вторник в краевом управлении Ропотребнадзора сообщили, что на утро регистрируется превышение гигиенических нормативов по взвешенным частицам фракций РМ2.5 до 2,8 раза, по РМ10 – до 1,5 раза.
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"Данная ситуация будет сохраняться сегодня. Улучшений ждем завтра к вечеру. Пройдут осадки, ветер сменится на юго-западный - и в городе должно стать лучше", - сказал Сережкин во вторник.
Глава краевого минэкологии Павел Корчашкин сообщил, что превышений по выбросам промышленных предприятий не фиксируется и оснований вводить режим неблагоприятных метеорологических условий нет.
Министр лесного хозяйства края Димитрий Маслодудов уточнил, что в Ангарской группе районов установился устойчивый антициклон, высокие температуры и грозовая активность, которые и служат причиной пожаров. На тушении сейчас работают более тысячи человек, а в охраняемой зоне горит свыше 60 тысяч гектаров леса. Министр отметил, что в течение суток большая часть пожаров будет потушена.
"В течение двух суток две трети пожаров там потушат. В зоне контроля пожары в течение двух недель сохранятся, но с затуханием. Грозовая активность будет сохраняться до конца июля – начала августа, и если это будет необходимо, будем наращивать группировку", - сказал Маслодудов.
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