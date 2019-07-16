На Украине почти 40 человек отравились на свадьбе

КИЕВ, 16 июл - РИА Новости. Почти 40 человек попали в больницу с отравлением после празднования свадьбы в Ровенской области, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В инфекционное отделение Здолбуновской районной больницы с признаками пищевого отравления доставлены 39 человек (из них восемь детей), которые находились на свадьбе в кафе "Гурман" в городе Мизоч", - говорится в сообщении.