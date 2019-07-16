В ЛНР заявили о трех обстрелах в Донбассе за сутки

ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили во вторник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

В понедельник Народная милиция ЛНР заявила об отсутствии обстрелов со стороны силовиков за сутки.

"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметра и гранатометы", - сказали в пресс-службе ведомства.