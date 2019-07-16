Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
$from_infinity = @type = article wide_mode=
2019-07-16T08:24Z
https://ria.ru/20190716/1556559188.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В ЛНР заявили о трех обстрелах в Донбассе за сутки

08:24
225
ЛУГАНСК, 16 июл - РИА Новости. Украинские силовики три раза за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили во вторник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
В понедельник Народная милиция ЛНР заявила об отсутствии обстрелов со стороны силовиков за сутки.
Президент Украины Владимир Зеленский
10 июля, 22:10
Зеленский потребовал усилить активность силовиков в Донбассе
"За сутки украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 120 миллиметра и гранатометы", - сказали в пресс-службе ведомства.
По данным Народной милиции ЛНР, обстрелы велись в направлении населенных пунктов Калиново-Борщеватое, Веселая Гора, Калиново.
101030
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВ мире
Рекомендуем
Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
РИА
Новости
На Украине почти 40 человек отравились на свадьбе
Здание министерства иностранных дел РФ
В ХАМАС назвали темы переговоров с российскими дипломатами
На Украине число отравившихся в пиццерии выросло до 13
Лента
новостей
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский надеется, что его партия победит на выборах в Раду
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Кандидатам Булыкину и Ретеюму отказали в регистрации на выборы в МГД
В Астраханской области водитель легковушки сбил женщину и трех детей
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе, заявили в ДНР
Последствия подтопления в городе Тулун в Иркутской области
Меняйло призвал оперативно реагировать на жалобы жителей Приангарья
В азербайджанском городе Сабирабад потушили пожар на рынке
В Иркутской области зафиксировали более 80 пожаров в лесах
Табличка на здании Московской городской думы
Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД
Падение легкомоторного самолета на дом в Чечне. 16 июля 2019
В Чечне четыре человека пострадали при падении самолета на жилой дом
В Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29Роспотребнадзор рассказал, какие вопросы о хлебе волнуют россиян
10:25Кандидатам Булыкину и Ретеюму отказали в регистрации на выборы в МГД
10:23Симоньян посмеялась над CNN из-за их материала о связи Ассанжа с RT
10:21Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб
10:16В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
10:14В Сочи предупредили об угрозе смерчей над морем
10:13В Госдуме заявили о неуязвимости Крымского моста
10:12Двух жителей Нижегородской области заподозрили в похищении человека
10:07Россия готова обсуждать вопросы контроля над вооружениями, заявил Клинцевич
10:05В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
10:02В Подмосковье в лесу нашли останки новорожденного ребенка
10:02СМИ рассказали о проблемах "Газпром нефти" в Казахстане из-за санкций
10:00В Иркутской области зафиксировали более 80 пожаров в лесах
10:00В Турции приземлился одиннадцатый самолет с компонентами С-400
10:00Меняйло призвал оперативно реагировать на жалобы жителей Приангарья
09:59В офисе президента Украины не исключают досрочных местных выборов
09:51Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки выросла более чем на 300 гектаров
09:50Более 210 человек зарегистрировали в качестве кандидатов в депутаты МГД
09:49Бабушка готова забрать мальчика, найденного в квартире в Москве
09:48Силовики десять раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
Лента новостейМолния