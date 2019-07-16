В азербайджанском городе Сабирабад потушили пожар на рынке

"Пожар потушен. Согласно первичной информации, сгорели два магазина и прилавки на площади 1,3 тысячи квадратных метров. Для тушения огня были использованы 11 пожарных расчетов. Пожар был потушен в 08.02 по местному времени (07.02 мск)", - сообщили в МЧС.