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РИА Новости

В азербайджанском городе Сабирабад потушили пожар на рынке

08:16
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БАКУ, 16 июл – РИА Новости. Сильный пожар, вспыхнувший во вторник на центральном рынке в азербайджанском городе Сабирабад, потушен, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС страны.
Ранее МЧС Азербайджана сообщил о пожаре на центральном рынке в Сабирабаде. Очевидцы сообщили РИА Новости по телефону, что пожар начался примерно в 06.30 (05.30 мск) в одном из магазинов, расположенных на рынке.
"Пожар потушен. Согласно первичной информации, сгорели два магазина и прилавки на площади 1,3 тысячи квадратных метров. Для тушения огня были использованы 11 пожарных расчетов. Пожар был потушен в 08.02 по местному времени (07.02 мск)", - сообщили в МЧС.
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