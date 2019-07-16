В азербайджанском городе Сабирабад загорелся центральный рынок

БАКУ, 16 июл – РИА Новости. Сильный пожар вспыхнул на центральном рынке в азербайджанском городе Сабирабад, сообщает во вторник пресс-служба МЧС страны.

"На место происшествия были привлечены пожарные расчеты. Будет дана информация", - сообщили в пресс-службе.

Очевидцы сообщили РИА Новости по телефону, что пожар начался примерно в 06:30 по местному времени (05:30 по мск) в одном из магазинов, расположенных на рынке.