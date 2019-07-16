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РИА Новости

В Красноярске вдвое выросло содержание загрязняющих веществ в воздухе

07:16
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КРАСНОЯРСК, 16 июл — РИА Новости. Содержание загрязняющих веществ в воздухе Красноярска выросло с воскресенья вдвое, из-за лесных пожаров норма превышена уже в 2,9 раза, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
В субботу МЧС сообщило о смоге в ряде городов и районов Красноярского края, в том числе в самом Красноярске. Причина задымления - лесные пожары в крае и соседней Иркутской области, хот вблизи населенных пунктов действующих пожаров нет. В воскресенье Роспотребнадзор сообщал, что содержание частиц РМ2,5 в Красноярске превышает норматив до 1,6 раза.
"Содержание взвешенных частиц фракций РМ2,5 превышает гигиенический норматив до 2,9 раз, РМ10 – до 1,6 раза. По состоянию на 7.00 (03.00 мск) часов 16 июля регистрируется превышение гигиенических нормативов по взвешенным частицам фракций РМ2,5 до 2,8 раз, по РМ10 – до 1,5 раза", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, аммиака и сероводорода в воздухе не зарегистрировано.
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