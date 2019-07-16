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РИА Новости

Суд рассмотрит дело о столкновении плавучего кафе с опорой моста в Барнауле

07:02
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© Фото : Официальный канал СК России в сети tam tamСтолкновение плавучего кафе "Барракуда" с опорой автомобильного моста в Барнауле. 24 июня 2018
Столкновение плавучего кафе Барракуда с опорой автомобильного моста в Барнауле. 24 июня 2018
© Фото : Официальный канал СК России в сети tam tam
Столкновение плавучего кафе "Барракуда" с опорой автомобильного моста в Барнауле. 24 июня 2018
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Капитан-механик и судовладелец ООО "Барнаульский Речной Флот", обвиняемые в оказании опасных услуг по перевозке пассажиров по реке Обь, пойдут под суд, сообщается на сайте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Согласно информации СК, 23 июня 2018 генеральный директор ООО "Барнаульский Речной Флот" из-за плохой погоды получил от диспетчера Барнаульского района водных путей и судоходства запрет на речные прогулки по реке Обь на судне "Барракуда-1". Гендиректор, несмотря на запрет диспетчера, дал капитану-механику судна указания о перевозке пассажиров по реке Обь. Вечером капитан-механик произвел платную посадку на баржу-веранду судна "Барракуда-1" 72 пассажиров, в том числе двоих детей в возрасте до шести лет.
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В ходе водной прогулки по реке поднялся штормовой шквалистый ветер, из-за которого судно с баржей-верандой с пассажирами были отброшены на опору автомобильного моста через реку Обь. При ударе с опорой моста швартовые тросы, соединяющие "Барракуду-1" и баржу-веранду, разорвались. В результате баржу-веранду продолжило сносить вниз по течению реки Обь. Через некоторое время баржу-веранду с пассажирами отнесло и поставило на мель у реки Обь.
В результате 40 пассажирам были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, из которых одному пассажиру причинены тяжкие телесные повреждения.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что капитан-механик и судовладелец обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
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