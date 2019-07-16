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РИА Новости

Эксперт рассказал, в каком случае Libra станет глобальной криптовалютой

06:52
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип Facebook. Архивное фото
Логотип Facebook. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 16 июл - РИА Новости. Криптовалюта Libra, которую планирует запустить Facebook, сможет стать по-настоящему глобальной только при условии соблюдения регулирующих мер, которые разработают Центробанки каждой отдельной страны для обеспечения собственной финансовой безопасности, заявил РИА Новости руководитель Центра мировых финансов Института мировой экономики и политики Академии общественных наук КНР Лю Дунминь.
Libra - криптовалюта, которая разрабатывается и управляется швейцарским фондом и консорциумом компаний во главе с Facebook. Ожидается, что запуск Libra на глобальном уровне пройдет в первом квартале 2020 года, в конце 2019 года начнется тестирование. Предполагается, что криптовалюта позволит оплачивать товары и услуги, а также переводить средства. Согласно White Paper проекта, Libra будет представлять собой стейблкоин (stable coin) - криптовалюту, которая привязана к запасам фиатных (реальных) нацвалют или товаров.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что он не сторонник криптовалют, и рекомендовал Facebook и другим эмитентам криптовалют получить банковские лицензии и работать в рамках банковского регулирования.
"Крайне необходимо и чрезвычайно актуально, чтобы Центробанки всех стран разработали меры регулирования и контроля в отношении криптоволюты Libra, и если цель этой криптовалюты - распространиться по всему миру, то принять условия мер регулирования ЦБ разных стран для нее неизбежный этап, так как вне зависимости от того, на каких принципах работает подобная глобальная валюта, она непременно окажет влияние на валютный суверенитет и финансовую безопасность любой страны", - отметил аналитик.
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К примеру, сказал он, "стабильная глобальная валюта может привести к своего рода валютному замещению местной валюты во многих государствах, если собственной валюте ряда стран не хватает постоянной стабильности, то граждане страны будут стремиться обменять местную валюту на более стабильную глобальную".
Он пояснил необходимость разработки высокоэффективной системы регулирования глобальной криптовалюты также и тем, что ее могут использовать для финансирования терроризма.
Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, возможно ли создать действительно глобальную криптовалюту, эксперт сказал, что в настоящий момент все еще очень сложно дать четкий прогноз.
"Если исходить из интересов обеспечения стабильности международной валютной системы, (совместное - ред.) создание так называемой единой "надсуверенной" глобальной валюты является наиболее предпочтительным решением. Этот вариант лучше того, при котором валюта одного суверенного государства становится основной глобальной валютой. Тем не менее эта мечта до сих пор остается нереализованной", - сказал он.
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Китай и Libra

Китай вошел в список тех стран, которые с настороженностью восприняли новость о планах создания новой глобальной криптовалюты. Операции в криптовалютах Китай пока расценивает как потенциальную угрозу стабильности юаня и трансграничным платежам. К 2021 году власти страны хотят полностью запретить майнинг криптовалют, ЦБ Китая уже запретил проводить ICO (первоначальное размещение цифровых монет), осуществление торговых операций с биткоинами и иным криптовалютами.
Как ранее пояснили в китайском ЦБ, Facebook пока не сделал никаких четких комментариев относительно обязательств по предотвращению использования Libra для отмывания денег и финансирования терроризма. Также отмечалось, что новая криптовалюта может нести угрозу для трансграничных платежей и стабильности юаня в будущем, именно поэтому власти Китая в первую очередь будут следить за влиянием Libra на сферу финансовых услуг, кредитно-денежную политику и финансовую устойчивость.
Китай также озабочен вопросом, будет ли Libra привязана к доллару, в таком случае эта криптовалюта будет зависеть от США, что повлечет сценарий, когда местные валюты в разных странах будут вынуждены сосуществовать с криптовалютой, ориентированной на доллар, у этого могут быть не самые лучшие последствия, как финансовые, так и политические.
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При этом в начале месяца директор отдела исследований Народного банка Китая Ван Синь сообщил, что китайский ЦБ активизирует разработку собственной криптовалюты, и для повышения конкурентоспособности этого продукта на рынке к созданию привлекли не только государственные, но и коммерческие структуры.
"Китай стремится создать собственную криптовалюту, так как является крупной экономической державой, и мне кажется, что в нынешний век быстрого развития цифровой экономики по всему миру создание и развитие собственной криптовалюты для экономической державы стало необходимостью", - заявил Лю Дунминь.
Он подчеркнул, что "это обеспечит не только валютный суверенитет и финансовую безопасность одной отдельной страны, но также станет эффективным способом обеспечить конкурентоспособность страны и ее участие в преобразовании международной валютной системы".
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КитайFacebook, Inc.ТехнологииЭкономика
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