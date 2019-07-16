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РИА Новости

Иран хочет сохранить СВПД, полагают американские эксперты

05:43
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПервый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране. Архивное фото
Первый энергоблок атомной электростанции Бушер в Иране. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Первый энергоблок атомной электростанции "Бушер" в Иране. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости, Михаил Тургиев. Иран хочет остаться в соглашении о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД), но другие участники должны предложить ему какие-то компенсации, считают американские эксперты, опрошенные РИА Новости.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран в мае объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
Европейские участники СВПД, РФ и КНР неоднократно заявляли, что выступают за сохранение сделки.

В ожидании компенсаций

"Я думаю, что они не хотят отходить (от условий СВПД) настолько сильно, что потом будет сложно вернуться обратно… Но Иран говорит, что другие члены сделки должны компенсировать выход США. И пока это не произошло", - считает директор инициативы "Будущее Ирана" при Атлантическом совете Барбара Славин.
По ее словам, многое будет зависеть от того, смогут ли европейцы отладить механизм взаиморасчетов с Ираном INSTEX или сможет ли Россия предложить какое-то свое решение. Например, Россия могла бы покупать и продавать иранскую нефть от их имени, а взамен поставлять Тегерану пшеницу и другую продукцию, предположила эксперт.
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Мнение о том, что Иран стремится остаться в рамках сделки, разделяет и сотрудник Центра Ближнего Востока при Институте общественной политики имени Джеймса Бейкера профессор Мохаммад Табаар.
"Они уже продемонстрировали большую выдержку и удивили многих тем, что продержались в рамках соглашения год. Думаю, это сигнализирует их нежелание выходить из сделки. И они надеются, что, может, Россия, Китай и Европа помогут им сохранить сделку. Думаю, еще предстоит долгий путь перед тем, как они выйдут", - сказал он.
Правда, он поставил под сомнение желание Тегерана видеть в будущем США в качестве одной из сторон соглашения, кроме как в плане ослабления вторичных санкций.

Красная черта

Эксперты сходятся в том, что красной чертой для европейских подписантов соглашения будет начало обогащения Ираном урана на уровне 20%.
"Они не начали обогащение урана в Фордо, и они не дошли до 20%. По моему мнению, если они возобновят работы в Фордо и дойдут до 20%, то это тогда будет паника", - сказала Славин.
По ее мнению, для достижения критического уровня в любом случае потребуется много времени. С планкой в 20% согласен и исполнительный директор Центра стратегических и дипломатических исследований и профессор Университета Южной Флориды Мосен Милани.
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"Если Иран дойдет до этого, то все понимают, что дальше произойдет. Но пока Иран ниже этой планки, и пока двери для общения между Ираном и Европой открыты, и пока европейцы хотят работать над этим каналом платежей INSTEX, есть возможность сохранить СВПД", - сказал он РИА Новости.
По его мнению, красной чертой для Ирана, в свою очередь, будет невозможность продавать нефть - минимум от 800 тысяч до миллиона баррелей в день - и отсутствие доступа к международной банковской системе.
"Потому что если экономика не функционирует, если Иран не может продавать нефть, если он не может работать в банковской системе, не может продавать свою продукцию, то зачем им оставаться в СВПД? Это логика Ирана", - пояснил эксперт, добавив, что ситуация с поставками иранской нефти будет ухудшаться.

Долго ли

В отношении того, сколько Иран протянет без выхода из соглашения о СВПД при сохранении нынешних санкций, эксперты затруднились дать какие-то прогнозы.
"Это зависит от того, будут ли переговоры о заморозке в обмен на заморозку: что Иран остановит свою деятельность на нынешнем уровне, а США не будут вводить новые санкции или, может, даже дадут исключения из действующих санкций, чтобы некоторые страны могли покупать иранскую нефть. Если это произойдет, это может стать началом некоторых перемен в динамике отношений между Ираном и западными правительствами", - считает Милани.
Он сравнил СВПД с пациентом в интенсивной терапии.
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Персам – "перцев". США перебрасывают к Ирану тысячу бойцовНе исключено, что Трампу искренне не нравится война. Он с удовольствием обошелся бы и без нее, отдай Иран по-хорошему все ресурсы. Или заключи он с США другую ядерную сделку. На условиях США. Но не гнутся иранцы. Поэтому приходится действовать.
"Если мы не уделим ему достаточно внимания и не дадим больших доз лекарства, то он умрет", - добавил Милани.
Он не стал категорично утверждать, что это невозможно при администрации Трампа, высказав мнение, дипломатия призвана делать невозможное возможным, но согласился с тем, что последнее время американская дипломатия демонстрирует именно такой подход.
"Но все может измениться", - сказал Милани.
"Они, несомненно, продержатся до наших (президентских - ред.) выборов в следующем году. Если нам удастся избавиться от Дональда Трампа, то есть надежда вернуться к каким-то разумным переговорам", - уверена Барбара Славин.
Однако она затруднилась сказать, что будет в случае второго президентского срока Трампа. По ее словам, Иран не полностью зависим от продаж нефти, имея и другие источники дохода.
"Они меняют стратегию, они сконцентрированы на соседних странах сейчас, гораздо больше торгуют с Ираком, Афганистаном и Центральной Азией. Смотрят в сторону России, Китая, Индии, Пакистана. Они прорвутся. Это сложно, но они справятся", - сказала она.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ИранСШАВ мире
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