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РИА Новости

Госсекретарь США выразил надежду на "творческие" переговоры с КНДР

04:47
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что надеется на новые идеи и "творческий" подход на переговорах с КНДР.
В интервью Fox News Помпео заявил, что визит президента США Дональда Трампа в Южную Корею, в ходе которого он символически переступил демаркационную линию и оказался в КНДР, дал "новый шанс" переговорам.
"Надеюсь, что северокорейцы придут за стол переговорах с идеями, которых в прошлый раз у них не было. Мы (США - ред.) надеемся, что мы тоже можем быть более креативными", - сказал Помпео.
Госсекретарь не сказал, какими могут быть подобные новые идеи.
По его словам, общая цель США, которая заключается в денуклеаризации Корейского полуострова, не изменилась.
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