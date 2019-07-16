Госсекретарь США выразил надежду на "творческие" переговоры с КНДР

ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил в понедельник, что надеется на новые идеи и "творческий" подход на переговорах с КНДР.

"Надеюсь, что северокорейцы придут за стол переговорах с идеями, которых в прошлый раз у них не было. Мы (США - ред.) надеемся, что мы тоже можем быть более креативными", - сказал Помпео.