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РИА Новости

В ФНПР прокомментировали ситуацию со списком "неженских" профессий

04:43
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© РИА Новости / Андрей СтанавовСборка вертолетов Ка-52 на авиационном заводе "Прогресс" в Приморском крае. Архивное фото
Сборка вертолетов Ка-52 на авиационном заводе Прогресс в Приморском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Станавов
Сборка вертолетов Ка-52 на авиационном заводе "Прогресс" в Приморском крае. Архивное фото
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Список "неженских" профессий разрешает применение женского труда, когда созданы достаточно безопасные условия, и должен мотивировать работодателей на внедрение новых технологий, рассказал РИА Новости заместитель главного технического инспектора труда ФНПР Алексей Безюков.
Ранее Минтруд сообщал о работе над актуализацией списка профессий, на которых ограничивается применение труда женщин. В министерстве отмечали, что критериями при пересмотре и актуализации перечня стали факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия.
По словам Безюкова, проект был утвержден на заседании рабочей группы и не будет выноситься на заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. При этом в списке речь идет не столько о запрете, сколько об ограничении работы во вредных условиях, сказал он.
"Ограничения работы именно во вредных условиях труда здесь, обращаю внимание. Потому что многие говорят - на профессии нельзя. Можно работать, но в безопасных условиях труда. Мы добивались, чтобы работодатель был мотивирован на то, чтобы улучшать условия труда, внедрять новую технику, технологию, обеспечивать безопасные условия труда. Вот тогда, пожалуйста, приглашайте женщин на эти работы", - рассказал Безюков.
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Он уточнил, что перечни подземных и горных работ практически не изменились, а РЖД согласовали с профсоюзом позиции по допуску женщин к управлению железнодорожным транспортом, если им обеспечат безопасные условия труда. Среди требований - санитарно-бытовые условия, допустимый уровень общей вибрации и концентрация вредных веществ.
"Тогда да, женщина может управлять современным, комфортабельным подвижным составом. Тем самым идём в ногу со временем", - сказал Безюков.
В то же время в списке ограничений останутся работы на автомобильном транспорте и строительной технике. "От запрета мы ушли, потому что женщины сказали... почему вы нам запрещаете?" – уточнил он.
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Женщины редких профессий. Юлия Юрова. Помощник машиниста электропоезда"Не женская профессия", "там женщинам не место", "там слишком сложно", "ой, это что, ты будешь такие тяжелые рычаги дергать?", "зачем такие жертвы, не война же сейчас?", "принимаются юноши" - эти словосочетания регулярно резали слух Юлии на протяжении всего времени обучения и стажировки.
Если глава Минтруда Максим Топилин утвердит список, он вступит в силу 1 января 2021 года. Безюков уточнил, что над документом очень долго работали и он уже одобрен всеми сторонами социального партнерства. В работе участвовали специалисты НИИ медицины труда, обсуждался вопрос репродуктивного здоровья женщины и следующих поколений.
"Мы надеемся, что это была финальная стадия, конечно, никто не может сказать (точно)... Исследования у нас проводятся постоянно, у нас не стоит на месте ни наука, ни институты... и если вдруг выявится, что какой-то фактор был не учтен, если выявится, что какой-то фактор влияет на репродуктивное здоровья женщины, а мы не знали - он, конечно, будет вынесен, обсуждён и внесён в проект", - добавил Безюков.
Российская трехсторонняя комиссия - координационный орган, регулирующий социально-трудовые отношения и согласующий интересы трех сторон: общероссийских объединений профсоюзов, работодателей и правительства России.
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