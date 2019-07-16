Вторую партию косаток из "китовой тюрьмы" доставили к месту выпуска на волю

ХАБАРОВСК, 16 июл - РИА Новости. Косаток из "китовой тюрьмы" доставили к мысу Перовского на побережье Хабаровского края, где их выпустят на волю, сообщил РИА Новости представитель РПК "Восточное", на базе которого перегружают животных.

В минувший четверг из бухты Средняя в Приморье к месту выпуска в Хабаровском крае отправили трех косаток. Младшей самке - пять лет. Крупной самке и самцу - порядка девяти-десяти лет. В Хабаровске косаток перегрузили на речное судно и отправили по Амуру в поселок Иннокентьевка Николаевского района. Здесь животных перегрузили на автомобили и повезли к месту выпуска.

"Последняя машина с косатками отправилась из Иннокентьевки около 22.30 (15.30 мск). Машины уже добрались до мыса Перовского, где их выпустят", - сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что дорога до мыса составляет около пяти часов.

Первую партию животных из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня. Сообщалось, что косатки направились к Шантарским островам - туда, где их отловили.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток - все они оказались детенышами, - и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.