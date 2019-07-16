Камчатский полицейский попал под следствие за реализацию мошеннических схем

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июл – РИА Новости. Участковый камчатской полиции попал под следствие за реализацию целого ряда мошеннических схем, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

"Уголовное дело возбуждено в отношении участкового уполномоченного полиции, который подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, первый эпизод относится ещё к 2015 году, когда мужчина работал в одном из учреждений ФСИН в Сахалинской области. Через интернет он познакомился с женщиной, проживающей в другой стране, и за полгода выманил у неё 2,38 миллиона рублей, сообщает СК.

Затем мужчина переехал в Петропавловск-Камчатский и устроился на работу участковым. В 2018 году он изъял у одного из заявителей сим-карту и оформил на его имя кредит на сумму свыше 200 тысяч рублей, говорится в релизе. Осматривая как-то квартиру умершего горожанина, он забрал банковскую карту покойного и перевёл с неё деньги на свой счёт, сообщает СК.