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РИА Новости

Глава МИД Ирана заявил, что США "играют с огнем"

02:35
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. Иран может пересмотреть свое решение об обогащении урана "в течение нескольких часов", заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.
"Это может быть пересмотрено в течение нескольких часов", - сказал Зариф в интервью NBC.
На вопрос телеканала, не опасается ли Иран, что "играет с огнем", Зариф возразил, что это США играют с огнем, выйдя из ядерной сделки.
"У нас было соглашение, оно включало меры, если одна из сторон начинает его нарушать... Мы свободно можем прекратить частичное выполнение (сделки)", - сказал Зариф.
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"Мы не будем разрабатывать ядерное оружие. Если бы мы хотели разработать ядерное оружие, мы бы это сделали", - сказал глава МИД Ирана.
По его словам, Иран не хочет выполнять требования США о том, чтобы сделка была пересмотрена. "Если начать уступать незаконным требованиям, конца им не будет", - сказал Зариф.
Его также спросили, почем президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение об ударе по Ирану в отместку за сбитый американский беспилотник, но потом передумал. "Мое понимание таково, что разум восторжествовал, люди пришли к заключению, что это не будет ограниченной операцией", - сказал Зариф. Такое объяснение предложил и Трамп, по словам которого, в результате такого удара погибли бы люди, и возмездие Ирану оказалось бы непропорциональным.
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Персам – "перцев". США перебрасывают к Ирану тысячу бойцовНе исключено, что Трампу искренне не нравится война. Он с удовольствием обошелся бы и без нее, отдай Иран по-хорошему все ресурсы. Или заключи он с США другую ядерную сделку. На условиях США. Но не гнутся иранцы. Поэтому приходится действовать.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран в мае объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) сообщил в июне, что иранские военные сбили американский беспилотник после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что беспилотник ВМС США был сбит над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
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Выход США из ядерной сделки по ИрануМохаммад Джавад ЗарифИранСШАВ мире
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