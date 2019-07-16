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РИА Новости

СМИ: США не ждут "прорыва" по ДРСМД

02:14
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Искандер-М" . Архивное фото
Ракетный комплекс Искандер-М . Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США на диалоге с Россией по стратегической стабильности в Женеве не ждут "прорыва" по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), а также считают преждевременным обсуждение продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), сообщило агентство Рейтер со ссылкой на американские источники.
США "не ожидают прорыва по договору ДРСМД", сказал чиновник США, пожелавший остаться неназванным.
"Также официальные лица США не планируют обсуждать возобновление договора СНВ-3 от 2011 года", - сообщает агентство. Один из чиновников назвал "преждевременным" диалог по СНВ-3, который истекает в феврале 2021 года и может быть продлен на пять лет. По его словам, "это проблема на следующий год".
Ранее сообщалось, что первый замгоссекретаря США Джон Салливан и замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков проведут в Женеве диалог по стратегической стабильности.
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И т.д., и т.п., и ДРСМД. Генсек НАТО оставил России "последний шанс"Чтобы разобраться в этой истории, совсем не обязательно быть генсеком Североатлантического альянса. Напротив, лучше не быть им вовсе. И тогда все станет на свои места.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Выход США из договора запланирован на начало августа.
СНВ-3, подписанный в 2010 году Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в 2021 году, и пока в Вашингтоне не решили, стоит ли его продлевать. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что готова это обсудить.
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДДоговор СНВ-3РоссияСШАБезопасностьВ мире
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